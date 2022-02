Bientôt un calendrier de retrait du passeport vaccinal au Québec

Partager







Québec discutera lundi soir avec la santé publique d’un «calendrier» en vue de retirer complètement le passeport vaccinal, a indiqué François Legault.

Le premier ministre du Québec a fait cette déclaration lors d'une mêlée de presse à Longueuil. La santé publique fera ses recommandations et le gouvernement prendra par la suite une décision quant à l'utilisation du passeport vaccinal dans les commerces de la province au cours des prochaines semaines.

Aussi, François Legault «ne souhaite pas» voir la Loi sur les mesures d’urgence s’appliquer sur le territoire du Québec, une décision du fédéral qui mettrait «de l’huile sur le feu» selon lui.

Aux prises avec plusieurs manifestants, dans la capitale fédérale et à des postes frontaliers, le premier ministre du Canada, Justin Trdeau, pourrait l’invoquer sous peu, a indiqué une source à TVA Nouvelles, lundi.

Il en a informé tous les premiers ministres provinciaux ce matin et déjà plusieurs s’y sont opposé, dont le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney.

Même chose pour le premier ministre du Québec, François Legault, qui souligne qu’aucune manifestation problématique n’a présentement cours dans sa province.

«On ne pense pas que c’est nécessaire et on l’a vu en fin de semaine dernière, à Québec, les corps de polices et la Sûreté du Québec arrivent à garder le contrôle et deuxièmement, je pense que c’est le temps de rassembler les Québécois, pas de les diviser», a-t-il expliqué.

Mais le gouvernement du Québec n’aurait pas le moyen d’empêcher le fédéral d’agir.

«Ça devrait seulement être dans les provinces où les premiers ministres le veulent», a-t-il indiqué en précisant qu’il s’agissait d’un enjeu «politique».

La Loi sur les mesures d’urgence n’implique pas nécessairement le déploiement instantané de l’armée. Vendredi dernier, Justin Trudeau insistait pour dire que l’intervention militaire était un moyen de «dernier recours».

Le premier ministre ontarien Doug Ford a assuré lundi qu’il supportera «le gouvernement fédéral dans quelque proposition qu’il aura pour ramener la loi et l’ordre dans notre province et pour assurer que nous stabilisions nos entreprises et nos échanges avec le monde».

