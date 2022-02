Jusqu’à 67 % de rabais sur plusieurs gros titres PS5 comme Death Stranding, Demon’s Souls et plus encore

Partager







Mettez la main sur une panoplie de jeux physiques pour PlayStation 5 grâce à cette vente qui offre jusqu’à 67 % de rabais sur ceux-ci.

Parmi la sélection, on retrouve Death Stranding: Director’s Cut, Returnal, Nioh et plus encore. Des beaux titres à s'offrir pour garnir la ludothèque de sa nouvelle console!

Voici donc tous les jeux physiques PS5 qui sont en rabais:

Pour voir tous les jeux en solde, c'est par ici.

