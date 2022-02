Le passeport vaccinal sera levé en Ontario à partir du 1er mars

Partager







Le passeport vaccinal ne sera plus en usage en Ontario à partir du 1er mars, a annoncé le premier ministre Doug Ford.

Celui-ci vient de dévoiler le plan de la levée des mesures sanitaires dans sa province.

Les restrictions seront levées progressivement à partir du 17 février pour permettre les rassemblements de 25 personnes dans les résidences privées et de 100 personnes lors d’évènements sportifs ou artistiques.

Le 1er mars, plus aucune restriction quant au nombre de personnes rassemblées ne sera appliquée à ce stade, et le passeport vaccinal ne sera plus nécessaire.

Le port du masque à l’intérieur sera néanmoins maintenu.

Plus de détails à venir...

