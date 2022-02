L'île de l'amour: on sait maintenant où se déroulera la saison 2 et voici des photos paradisiaques

Partager







Une nouvelle saison de «l’île de l’amour» arrive à grands pas et on sait maintenant où les célibataires les plus sexy du Québec tenteront de trouver l’amour.

Bien au chaud sous le soleil de la République dominicaine, les concurrents de cette saison auront la chance d’aller sur la péninsule (eh oui, toujours pas une île) de Samaná, dans la ville balnéaire de Las Terrenas.

On n’a toujours pas d’images de la villa qui attend les Insulaires, mais tout ce qu’on sait, c’est que la demeure qui les accueillera vaut plusieurs millions. Érigée sur le bord de la mer, elle offre une vue imprenable.

De leur côté, Naadei Lyonnais et Mehdi Bousaidan seront de retour dans leur rôle respectif pour la deuxième saison.

L’animatrice de l’émission nous promet plus de surprises, beaucoup de rebondissements et encore plus de commentaires comiques de la part de Mehdi.

Photo : Bruno Petrozza

Soyez au rendez-vous au printemps pour la deuxième édition de l’île de l’amour sur à TVA+.

