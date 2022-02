Le Kogi : un nouveau café déjà populaire sur TikTok prépare son ouverture dans Limoilou

Partager







Un nouveau café s'installe à Limoilou et permet au public de suivre le développement du projet via TikTok. Le couple de Québec est suivi par plus de 21 500 abonnés en vue de l’ouverture prochaine de son projet, le Kogi.

TikTok Kogi Café

Les deux associés et amoureux Francis Carreiro et Camille Chamberland ont acheté le local où se situait anciennement le iX pour Bistro, où Francis allait souvent durant ses études.

Camille, anciennement en ressources humaines, et Francis, en finances, ont fait les démarches à l'automne pour entamer le projet et ça a rapidement fait boule de neige.

Le projet a pris de l'ampleur. Francis avait entamé un périple en Amérique du Sud quand la pandémie a mis des bâtons dans ses roues. Celui-ci n’est toutefois pas revenu bredouille. Le café colombien est revenu avec lui, ainsi que le nom Kogi, peuple de Colombie.

C’est ainsi que l’aventure est lancée et que le public peut suivre les étapes sur TikTok jusqu’à l’ouverture. Le couple d’entrepreneurs emmène ses abonnés sur la route pour trouver le mobilier, l'équipement et les divers produits qui seront nécessaires au Kogi café.

Vous pouvez les suivres sur TikTok, via le compte @lekogicafe.

Ouverture prévue en mars au 1104 18e Rue, Québec.

