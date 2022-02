Voici comment les influenceurs ont fêté la Saint-Valentin

Partager







Même si l'amour se fête tout au long de l'année, la Saint-Valentin est l'occasion de donner une dose supplémentaire d'affection et d'attention à l'être cher. Voici comment cette journée a été soulignée par vos influenceurs favoris.

On a pu suivre leur journée et les petites attentions en story Instagram alors que certains on fait des publications permanentes pour crier leur affection sur tous les toits.

Self-love, déclaration d'amour, vidéos... Voici qui a fait quoi le 14 février.

1. William Cloutier a fait craquer ses abonnés avec une vidéo et une chanson pour Sara

On n'est pas en train de pleurer... Vous pleurez!

2. Marina Bastarache a dansé avec Lou-Pascal et a fêté son anniversaire durant le week-end

Danser doucement, collés. Ils nous font craquer.

• À lire aussi: Marina Bastarache lance une première collection de lingerie Nana The Brand

3. Khate Lessard fêtait ses 27 ans, a sorti une chanson et est sortie au restaurant

On lui souhaite une merveilleuse 27e année!

4. Cassandra Bouchard était bien entourée pour passer la soirée

De l'amour canin, de l'amitié, du vin, l'amour peut prendre plusieurs formes.

5. Cindy Cournoyer soulignait son amour pour Julien pendant leur voyage

«my partner in crime — coloc, amoureux, partenaire de voyage (et de scrabble hehe.) quelle chance on a de vivre ce périple avant ton entrée officielle sur le marché du travail. être avec toi 24/7 me confirme que tu m’donnes toujours autant des 🦋, et j’adore te (re)découvrir à travers nos aventures autour du monde.»

6. Alanis a rendu hommage à Joël, le père de son petit Méo

«Je trippe sur toi, matin-midi-soir pis tous les jours de l'année. Merci de m'avoir aimé si fort que ça donné un p'tit monsieur incroyable, j'taime encore plus pour ça.🤟🏼»

7. Milaydie a reçu un bouquet de roses de Justin, a été en double date au restaurant et a pleuré fort devant Journal d'un vampire

On aime l'idée de la double date! Une soirée d'amour et d'amitié.

8. Elisabeth Rioux a invité ses abonnés à pratiquer le self-love

La Saint-Valentin en solo est loin d'être négative. S'aimer, c'est important aussi.

• À lire aussi: 15 choses que seuls les célibataires vont comprendre à la Saint-Valentin

9. Claudie a fait une déclaration d'amour à Mathieu et à la réouverture des gyms

«3e St-Valentin avec mon homme. ❤️ Ça passe si vite. Je t'aime my love. xxx *En espérant qu'à la 4e St-Valentin, tes cheveux soient bruns hihi bye b****.»

10. Pascale de Blois a dégusté, ou détruit, des gâteaux avec une amie

Avec la mention «Boys sucks». Parfois, sortir sa rage, ça fait du bien!

• À lire aussi: [VIDÉO] Pascale de Blois et Zoé Duval testent leur amitié avec le BFF Challenge

11. Ines s'est fait surprendre par Stevens avec un chemin de pétales de roses

Le romantisme est vivant, ils en sont la preuve.

12. Vanessa Duchel a publié une vidéo des moments du quotidien avec sa copine

Garder autant de souvenirs et en faire un magnifique vidéo... on veut une Vanessa dans notre vie!

13. Alexandra et Yannick ont célébré la fin de semaine de la Saint-Valentin avec un voyage à San Francisco

Le nouveau couple fait beaucoup jaser, ils sont si mignons ensemble.

14. Rafaëlle Roy a fait un carrousel photo de sa douce famille

«Tout ce dont j'ai besoin»

15. Laura-Gabriel a été au grand air avec son amoureux

C'est l'amour ou l'air frais qui les rend si radieux?

Des moments partagés qui nous font croire à l'amour sous toutes ses formes!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s