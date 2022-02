Cyberpunk 2077: les versions PS5 et Xbox Series X/S disponibles dès maintenant

Partager







Attendues depuis des mois, les versions PS5 et Xbox Series X/S de Cyberpunk 2077 sont finalement disponibles, a annoncé CD Projekt Red lors d’une présentation sur Twitch ce mardi.

La mise à niveau pour les consoles de nouvelle génération, gratuite pour celles et ceux qui possèdent le jeu sur PS4 ou Xbox One, est déployée en même temps que la mise à jour 1.5 du RPG d’action, qui comprend aussi des améliorations pour la plupart des plateformes, de même que du contenu supplémentaire.

Sur PS5 et Xbox Series X/S, Cyberpunk 2077 a entre autres droit à du ray-tracing, notamment au niveau des ombrages, une résolution 4K ajustée dynamiquement, des temps de chargement améliorés, de l’audio spatial 3D et des améliorations visuelles, de même que la prise en charge de la manette DualSense sur la dernière console de Sony.

Notons que sur PS5 et Xbox Series X, deux modes graphiques seront offerts. Le mode «Performance» proposera une résolution 4K ajustée dynamiquement avec une fréquence d’images de 60 ips et une qualité légèrement réduite des reflets. Le mode «Ray-tracing», quant à lui, gardera la même résolution et baissera la fréquence d’images à 30 ips, mais ajoutera du ray-tracing dans les ombrages et augmentera la qualité des reflets.

Pour sa part, la Xbox Series S sera limitée à un mode «Performance» combinant une fréquence d’images de 30 ips à une résolution de 1440p.

Soulignons que, pour mousser la sortie des versions pour les consoles de nouvelle génération, CD Projekt Red offre un essai gratuit de Cyberpunk 2077 sur PS5 et Xbox Series X/S jusqu’au 15 mars, limité toutefois à quelques heures de jeu.

Plusieurs améliorations pour l’ensemble des plateformes

Au niveau des améliorations plus larges de la patch 1.5, aussi offerte sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, le studio polonais a revu le comportement des foules et des véhicules, retravaillé la conduite automobile, rééquilibré l’intelligence artificielle et apporté des modifications à l’arbre de progression et au système de loot, notamment.

Image courtoisie CD Projekt Red

Certains de ces correctifs ne seront toutefois pas implémentés dans les versions PS4 et Xbox One, comme les réactions de foule améliorées, qui demandent visiblement un peu trop de puissance pour les consoles de génération précédente.

Du nouveau contenu gratuit

En plus des différentes améliorations et des mises à niveau pour les consoles de nouvelle génération, la mise à jour 1.5 offrira également aux joueurs trois nouveaux ensembles de contenu (DLC) gratuits.

Le premier donnera la possibilité de louer quatre nouveaux appartements à travers Night City et de personnaliser celui du Megabuilding H10. Ces fonctionnalités seront accessibles après avoir complété la quête «Playing for Time».

Le deuxième ajoute quant à lui de nouvelles options de personnalisation de personnage, notamment au niveau du maquillage et de la teinte des cheveux. Il sera désormais aussi possible d’ajuster son apparence en utilisant les miroirs de n’importe quel appartement ou repaire.

Finalement, le troisième DLC ajoute à Cyberpunk 2077 deux nouvelles armes à feu et plusieurs accessoires pour les armes existantes.

Pour consulter l’ensemble des améliorations de la mise à jour 1.5 du RPG d’action, c’est par ici.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Stadia.

