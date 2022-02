Le passeport vaccinal levé partout le 14 mars: voici les dates à retenir

Partager







Ça y est: le Québec annonce le retrait graduel du passeport vaccinal, qui disparaîtra presque complètement le 14 mars prochain. Dès demain, il sera suspendu dans les commerces à grande surface, la SAQ et la SQDC. Voici les dates à retenir pour la levée du passeport vaccinal.

16 février

Dès demain, il ne sera plus nécessaire de présenter son passeport vaccinal dans les magasins à grande surface, ainsi que dans les succursales de la SAQ et la SQDC.

Photo d’archives, Pierre-Paul Poulin

21 février

Une semaine plus tard, c'est-à-dire le 21 février prochain, il ne sera plus requis pour entrer dans les lieux de culte et lors de funérailles.

14 mars

Le 14 mars prochain, ce sera la fin du passeport vaccinal dans tous les lieux et pour toutes les activités au Québec. À partir de cette date, les Québécois ne seront plus contraints de présenter leur preuve vaccinale dans les restaurants et les bars, ainsi que dans les salles de spectacle et les amphithéâtres.

AFP

Toujours le 14 mars, le passeport vaccinal ne sera plus exigé dans les RPA, les CHSLD et les ressources intermédiaires.

Seule exception: le passeport vaccinal sera exigé pour pouvoir voyager à l'international.

Et qu'en est-il du port du masque?

Québec n’a pas l’intention de lever l’obligation du port du masque d’ici le 14 mars, affirme le directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau.

Ce que le ministre Christian Dubé a dit

«Le contexte de la pandémie ayant évolué de manière favorable, on doit commencer à se préparer à apprendre à vivre avec le virus. Nous retirons l’utilisation du passeport vaccinal de manière prudente et graduelle, en ne fermant pas la porte à un retour de ces mesures si nécessaire. Pour l’instant, nous avons une marge de manœuvre qui nous permet d’envisager un retour à une vie plus normale», a affirmé le ministre de la Santé.

Photo Stevens LeBlanc

Le ministre avait ce message pour la population: «Gardez-le dont sur votre téléphone [...] Malheureusement, il y aura peut-être une sixième vague.»

Ce que le Dr Luc Boileau a dit

Le directeur de la santé publique, Luc Boileau, a confirmé que «la situation épidémiologique va dans le bon sens» et que «plusieurs indicateurs convergent vers une baisse» des cas de COVID au Québec.

Joël Lemay / Agence QMI

Le Dr Boileau confirme que le petit frère d’Omicron, le variant BA2, est installé au Québec. Ce dernier serait plus contagieux, mais pas plus dangereux.