Ne pas connaitre le salaire des autres nuit à votre portefeuille

Vous ignorez combien gagne quelqu’un qui occupe le même poste que vous dans une autre entreprise ? Vous devriez vous en informer, puisque cela pourrait vous permettre d'augmenter votre salaire, selon une nouvelle étude.

Il faut d’abord croire que c’est possible de gagner plus en faisant le même travail, puisque la plupart des gens sous-estiment ce que gagnent les autres employés qui occupent des postes similaires ailleurs, rapportent les chercheurs.

Ils affirment d’ailleurs que c’est une des raisons principales qui empêche les gens de chercher une meilleure rémunération pour leur poste actuel et que, sans surprise, ce sont les gens les moins bien rémunérés qui sont les plus désavantagés. Tellement que l’étude suggère que si les travailleurs étaient mieux informés sur cette réalité, jusqu’à 17% des emplois les moins bien rémunérés ne pourraient tout simplement pas exister avec les salaires actuels.

Ce sont certaines des conclusions auxquelles est arrivée l’économiste à la London School of Economics, Nina Rousille, et son équipe d’universités américaine, allemande et britannique lorsque l’étude a été publiée, en décembre 2021.

Changer quatre trente-sous pour...2$ ?

Quand les équipes ont demandé aux 516 participants représentatifs de la population active s’ils pensaient que, pour un emploi similaire ailleurs, ils pouvaient gagner plus, moins ou la même chose qu’actuellement, la moitié d’entre eux croyaient pouvoir gagner la même chose.

En réalité, en comparant les salaires d’anciens collègues des participants qui avaient démissionné pour aller travailler ailleurs, les chercheurs ont réalisé que ceux qui avaient fait le saut avaient profité «d’importants changements salariaux positifs».

Selon Nima Rousille, ces résultats confirment «la prophétie selon laquelle les entreprises qui offrent des salaires moindres sont en mesure d’offrir des salaires encore plus bas aux gens qui ne sont pas informés».

Mais qu’est-ce qui nous empêche de croire que l’herbe est plus verte ailleurs?

Le salaire, c’est tabou

L’étude en question n’a pas cherché à comprendre pourquoi les gens sont si mal informés sur les salaires, mais d’autres études suggèrent que même s’ils aimeraient avoir plus d’information salariale, la plupart des gens sont mal à l’aise de partager ou de demander ce genre d’information.

Par exemple, une étude sur portant sur une grande entreprise financière internationale a révélé que 89% des personnes interrogées ont répondu qu’ils seraient inconfortables de demander à un collègue ce qu’il gagne et que 38% ne partageraient pas leur propre salaire non plus, même s’ils obtenaient un petit bonus pour le faire. La raison? «La peur de brouiller leur relation avec les autres», selon l’auteur de l’étude, la professeure de gestion Tamara Montag-Smith.

Tant que cet inconfort outrepassera l’espoir d’améliorer sa situation salariale, ce sont les entreprises qui en profiteront.