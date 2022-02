Netflix prépare un film de BioShock

Partager







L’adaptation cinématographique dont plusieurs rêvaient va enfin devenir réalité, alors que Netflix a annoncé mardi travailler sur un film tiré de la mythique série de jeux BioShock.

• À lire aussi: Les meilleurs jeux vidéo d'horreur de tous les temps

• À lire aussi: Industrie: 2K prend de l’expansion à Montréal

Le géant de la diffusion sur demande en a fait l’annonce sur Twitter, mentionnant qu’il allait collaborer sur le projet avec 2K et Take-Two Interactive. Selon The Hollywood Reporter, Netflix et l’éditeur de la franchise étaient en négociation depuis près d’un an pour donner le feu vert au long-métrage.

Netflix, 2K and Take-Two Interactive are partnering to produce a film adaptation of the renowned video game franchise BioShock. — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022

Vertigo Entertainment, une boîte habituée des films d’horreur, et l’éditeur Take-Two agiront en tant que producteurs. Pour le moment, aucun réalisateur ni scénariste ne seraient attachés au projet.

«Netflix est parmi les meilleurs et plus avant-gardistes conteurs de tout le monde du divertissement d'aujourd’hui. Nous sommes excités qu’ils partagent notre vision et notre engagement envers la franchise BioShock, qui est appréciée par des millions de fans tout autour du monde», a commenté le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, dans un communiqué relayé par IGN.

Soulignons que ce n’est pas la première fois que l’univers de BioShock est destiné à être porté au grand écran. Il y a une dizaine d’années, le réalisateur de Pirates of the Caribbean Gore Verbinsky devait adapter la franchise pour le cinéma, mais le projet était finalement mort dans l’œuf en raison de désaccords sur le budget et le classement projeté du long-métrage. Take-Two avait alors décidé de lancer la serviette.

Cette fois-ci pourrait cependant être la bonne, surtout que BioShock semble destiné à une renaissance, avec un nouveau jeu en développement chez les studios Cloud Chamber de 2K, qui ont notamment une antenne à Montréal.

Lancé en 2007, le premier BioShock a donné lieu à deux suites, dont la dernière, BioShock Infinite, a vu le jour en 2013.

s

s