Saint-Valentin: Kanye West sacre sa blonde là et envoie une camionnette pleine de roses à son ex

Julia Fox et Kanye West se sont séparés. Le représentant de l'actrice a confirmé la nouvelle dans un communiqué.

Julia Fox et Kanye West ont mis fin à leur brève relation.

Le rappeur et l'actrice ont commencé à sortir ensemble début janvier, celle-ci confirmant leur histoire d'amour dans un article pour le magazine Interview.

Cependant, le représentant de la star de 32 ans a confirmé que le couple s'était séparé lundi.

«Julia et Kanye restent bons amis et collaborateurs mais ils ne sont plus ensemble», pouvait-on lire dans un communiqué publié par PageSix.

Le chanteur de 44 ans n'a pas encore commenté leur séparation.

Lundi également, Julia Fox a nié avoir fondu en larmes à l'aéroport international de Los Angeles la veille, le MailOnline ayant publié des photos d'elle en transit et affirmé qu'elle semblait «en larmes».

Dans ses Stories Instagram, la star a publié une capture d'écran de l'article et a déclaré qu'elle n'avait pas pleuré «depuis 1997».

«"EN LARMES" @dailymail vous êtes tous des ordures, je n'ai pas pleuré depuis 1997 et je ne pleurerais surtout pas pour ÇA!! Au pire, j'ai ri plus qu'avant et si je ressemble à de la merde, c'est parce que je suis sortie au terminal 1 et que j'ai couru jusqu'au terminal 7 parce que j'étais (putai* d') en retard pour un avion pour aller voir les seuls hommes qui comptent, c'est-à-dire mon fils et mon père», a-t-elle écrit dans la légende.

Bien qu'elle n'ait pas commenté l'état de sa relation, elle a également mis en ligne une vidéo d'elle marchant dans l'aéroport portant une veste bleu vif de la collection Yeezy GAP de Kanye.

«Je pleure où ça @dailymail», a-t-elle demandé.

Parallèlement à tout cela, l'artiste autrefois connu sous le nom de Kanye West n'a pas ménagé les efforts pour regagner le coeur de son ex, Kim Kardashian.

Il a envoyé à Kim Kardashian un cadeau un peu fou pour la Saint-Valentin.

Pour marquer la fête des amoureux, l'interprète de Stronger s'est rendu sur Instagram pour partager deux images d'un camion noir rempli de centaines de fleurs.

Instagram Kanye West

«MY VISION IS KRYSTAL KLEAR», a-t-il écrit en légende, accompagné d'une série d'émojis roses.

«Ma vision est claire comme de l'eau de roche». Kanye West a également tagué Kim Kardashian, dont il est toujours en instance de divorce, dans le post.

La star de la télé-réalité n'a pas encore répondu à ce cadeau extravagant.

Instagram Kanye West

Elle a plutôt passé sa Saint-Valentin avec son actuel compagnon, Pete Davidson.

Plus tôt, Kanye West avait partagé un long message sur le réseau social dans lequel il a déclaré avoir «la foi» qu'il se réunira avec Kim Kardashian.

Cependant, tôt mardi matin, toutes les dernières publications de Kanye West concernant sa potentielle réunion avec Kim étaient supprimmées.

