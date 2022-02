Un PC Acer Predator Orion 3000 avec une RTX 3070 à 300 $ de rabais

Partager







On a déniché une offre pour un PC de gaming préconstruit Acer Predator Orion 3000 comprenant l’une des cartes graphiques NVIDIA les plus convoitées sur le marché.

Les temps sont encore difficiles pour ceux qui voudraient se lancer dans le montage d’un ordinateur de bureau pour le jeu vidéo. C’est pourquoi plusieurs utilisateurs se tournent vers des solutions prémontées, en attendant que le marché se stabilise.

Jusqu’au 17 février, il sera possible de mettre la main sur un PC de bureau pour le gaming Predator Orion 3000 à 300 $ de rabais. Habituellement affichée à 2299,99 $, cette tour incluant un processeur Intel Core i7-11700F et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 est vendue en ce moment à 1999,99 $.

Elle est aussi munie de 16 Go de RAM et d'un disque dur de 1 To, ce qui en fait une machine parfaite pour les jeux de l'heure.

