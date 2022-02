Allègements aux frontières: voici ce qui changera à votre retour de voyage

Partager







Fin du dépistage systématique dans les aéroports, fin de l'obligation d'avoir recours à un test PCR, fin de la quarantaine pour les enfants: le gouvernement de Justin Trudeau vient d’annoncer une série d'assouplissements aux frontières, alors que les voyages non essentiels à l'étranger ne seront plus déconseillés. Tour d’horizon.

Fini les tests PCR obligatoires

À compter du 28 février, les voyageurs pleinement vaccinés ne seront plus obligés de présenter un résultat négatif à un test PCR pour rentrer au pays. Ils pourront présenter un résultat négatif à un test rapide effectué maximum 24h avant leur retour.

C'est ce qu'a annoncé le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, mardi après-midi.

À l’heure actuelle, un voyageur adéquatement vacciné contre la COVID-19 qui a séjourné 72h ou plus à l’extérieur du Canada doit passer un test PCR dans les 72h avant son arrivée au pays.

Ce changement s'adresse toutefois uniquement aux voyageurs vaccinés: les autres devront continuer de montrer patte blanche et d'effectuer un test PCR.

Fini la quarantaine obligatoire

Les voyageurs vaccinés en provenance de l'international ne seront plus testés de manière systématique. Le dépistage aléatoire des voyageurs fera ainsi son retour dans les aéroports d’un océan à l’autre.

Autre nouveauté: les voyageurs qui seront sélectionnés pour se faire tester en sol canadien n'auront plus à se placer en isolement en attendant le résultat, comme c'est le cas présentement.

Les enfants de 12 ans et moins qui ne sont pas vaccinés et qui reviennent d’un voyage en avion n’auront plus à se placer en isolement préventif pendant 14 jours pour reprendre leurs activités.

Les voyages non essentiels ne sont plus déconseillés

Ce n'est pas tout. Les vols internationaux pourront recommencer à se poser dans tous les aéroports canadiens, alors que le gouvernement fédéral abaissera son niveau d’alerte aux voyageurs – actuellement à 3, il passera au niveau 2.

Les voyages non essentiels à l’étranger ne sont donc plus déconseillés.

– Avec les informations de Raphaël Pirro