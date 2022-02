5 conseils pour voyager, maintenant que des assouplissements ont été annoncés

Partager







Avec les récents assouplissements annoncés par le gouvernement fédéral entourant les voyages non essentiels — qui ne seront plus déconseillés dès le 28 février — certains globetrotteurs auront certainement l’envie de se booker un périple à l’étranger. Un expert nous donne 5 trucs pour recommencer à voyager.

1. Se renseigner sur la destination

À l’époque, un voyageur pouvait se rendre à l’aéroport, valise en main, passeport en poche, et s’acheter un bien d’avion «sur le tas» et revenir deux semaines plus tard.

Aujourd’hui, ce n’est plus possible, explique Andrew D’amours, cofondateur du site de vols à rabais Flytrippers.

«On ne peut plus acheter un billet d’avion et simplement partir, sans rien regarder, comme en 2019. Il faut d’abord s’informer sur les règles sanitaires de chaque pays», ajoute-t-il.

Il concède toutefois qu’il est plus compliqué de voyager qu’avant, justement en raison des restrictions locales et internationales. «Mais si tu sais lire, bravo, tu peux voyager!», dit-il à la blague.

2. Se préparer à toute éventualité

Voyager en temps de pandémie, «c’est faisable», selon Andrew D’Amours, qui a lui-même voyagé une dizaine de fois, tant en Europe qu’en Asie et en Amérique centrale.

Il faut simplement être conscient que les règles sanitaires, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde, peuvent changer à tout moment.

À compter du 28 février, les voyageurs pleinement vaccinés ne seront plus obligés de présenter un résultat négatif à un test PCR pour rentrer au pays. Ils pourront présenter un résultat négatif à un test rapide effectué maximum 24h avant leur retour.

Or, PCR ou rapide, les tests restent un frein important pour les voyageurs, selon Andrew D’Amours.

Si une personne teste positive à la COVID-19 avant son retour au pays de l’érable, elle doit attendre 10 jours au maximum avant de revenir au bercail, explique-t-il.

«C’est long pour quelqu’un qui est parti sept jours et qui, au final, doit rester 18 jours. Il y a une maudite bonne différence.»

3. Appliquer les règles sanitaires d’ici à l’étranger

En entrevue avec le 24 heures, Benoit Barbeau, professeur au Département des sciences biologiques à l’UQAM, conseille d’adopter les règles sanitaires québécoises lorsque vous êtes en déplacement à l’étranger, comme la distanciation physique.

Il recommande d’ailleurs de privilégier le port d’un masque N95 plutôt qu’un couvre-visage en tissu ou un simple masque de procédure — les fameux masques bleus.

«Ils font certainement en sorte de protéger les autres, mais aussi de se protéger soi», explique le professeur, précisant qu’un voyageur devrait porter le masque dans tous les endroits touristiques achalandés, dont les lieux intérieurs.

4. Choisir sa destination selon son confort face aux règles sanitaires

Pour Andrew D’Amours, il n’y a pas vraiment de destinations à éviter ou à priser. Oui, le gouvernement canadien déconseille certains pays durement touchés par la COVID-19, mais «ça dépend vraiment du profil du voyageur».

Il affirme être allé en Amérique centrale en janvier dernier et, contrairement à certaines destinations, le masque était obligatoire même à l’extérieur.

«C’est aussi quelque chose à prendre en compte: veux-tu porter un masque toute la journée?», se questionne-t-il.

«Si tu crains de contracter la COVID-19, ne va pas aux États-Unis, lance le jeune entrepreneur. Je reviens de Miami et je n’ai pas vu un masque une fois, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sauf exceptions.»

Malgré le fait que les tests rapides soient moins sensibles au variant Omicron, ce dernier reste très virulent et transmissible.

«Même si tu as fait attention en voyage, tu pourrais être positif et rester pris [à l’étranger] dix autres journées», rappelle le cofondateur de Flytrippers.

5. Pour voyager à rabais, il faut être «flexible»

Y aura-t-il une augmentation du prix des billets d’avion? Pas nécessairement, dit Andrew D’Amours.

Lorsque les tests pour le retour ne seront plus obligatoires, les compagnies aériennes remettront la majorité de leurs flottes en service, augmentant l’offre et la demande, explique-t-il.

«On voit qu’aux États-Unis, les prix sont en baisse, parce que toutes les compagnies se ruent vers les voyageurs de loisirs, donc offrent de bons prix. Il faut toutefois rester ouvert et flexible», dit-il.