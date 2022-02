Elle croit que ses grosses fesses intimident les prétendants

Partager







Une mannequin affirme que son popotin pourrait être ce qui l’empêche de trouver l’amour de sa vie.

La femme d’origine serbe est d’avis que les hommes ont peur de ses fesses modifées par de nombreuses chirurgies.

Natasha Crown a subi cinq «butt lifts» brésiliens dans le but d’avoir le plus gros postérieur du monde. Elle affirme cependant que cela a nui à sa vie amoureuse.

«Ma dernière relation remonte à il y a cinq ans», a avoué la femme de 27 ans. «Je suis assez extrême. Je crois que ça effraie les gens.»

«C’est intimidant pour les hommes. Il y a ma personnalité, mon corps et, ensuite, il y a tout le reste. C’est extrême.»

La femme, inspirée par les courbes de Kim Kardashian, a quand même réussi à accumuler plus de deux millions d’abonnés sur Instagram.

Crown est récemment apparue dans un épisode de la téléréalité Hooked on the Look, où elle est allée à un blind date avec un prétendant. Malheureusement pour elle, l’homme n’avait pas le goût d’un deuxième rendez-vous.

Malgré tout, la femme n’a pas l’intention d’arrêter les chirurgies. Elle a déjà investi plus de 150 000 dollars dans son fessier.

«Je vais avoir les fesses les plus grosses du monde. C’est mon but et je vais l’atteindre.»

En plus des BBL, elle s’est aussi fait grossir les seins et les lèvres.

Si tout va bien, elle aura sa sixième chirurgie avant la fin de l’année.

