Intel annonce une puce dédiée au minage de cryptomonnaies

Intel a annoncé le lancement à venir d'une toute nouvelle puce spécialement dédiée au minage de cryptomonnaies, qui alliera performances et économies d'énergie.

Pour le fabricant de microprocesseurs américain, la blockchain et toute l'industrie qui en découle représentent une véritable révolution. A l'heure du métavers et du Web 3.0, la demande en capacité de calcul n'a en effet jamais été aussi forte.

Parmi les activités qui demandent le plus de puissance de calcul, il y a le minage de cryptomonnaies. Cela se traduit aussi par une immense quantité d'énergie dépensée. Or Intel dit vouloir s'engager et promouvoir un écosystème sécurisé, responsable et durable.

L'idée est donc de développer des puces spécialement dédiées à cette activité. Des entreprises telles que Argo Blockchain ou encore Griid Infrastructure, spécialisées dans ce domaine, figurent parmi leurs premiers clients.

Intel estime que ses recherches vont lui permettre de proposer un produit beaucoup plus performant et moins énergivore que ce qui est aujourd'hui disponible. L'entreprise parie ainsi sur des performances par watt plus de 1000 fois supérieures à celles des puces grand public actuelles.

Aucune disponibilité n'a cependant été annoncée pour le moment.

