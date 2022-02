Attention: des spoilers d’Elden Ring circulent déjà sur le web

Partager







Il n’est plus rare que des divulgâcheurs paraissent sur le web à la veille d’une sortie importante, et c’est sans grande surprise qu’Elden Ring connaît le même sort à une semaine de son lancement.

Eurogamer a déniché sur YouTube ce qui semble être des vidéos non autorisées de la séquence d’ouverture du jeu de FromSoftware. Des twitcheurs auraient même diffusé du gameplay, mais ces vidéos semblent déjà avoir été supprimées par Bandai Namco.

Bien sûr, rien n’est effacé à jamais sur le web, et des captures d’écran se sont rapidement retrouvées sur Reddit, montrant des zones jamais encore dévoilées. Chez Pèse sur start, on veut respecter l’œuvre de FromSoftware, et on ne veut surtout pas gâcher l’effet de la première impression d’un jeu. On ne partagera donc pas ces captures d’écran maudites.

On rappelle que plusieurs joueurs ont eu la chance de jouer à Elden Ring lors de tests en ligne effectués à la fin de 2021. De plus, les magasins semblent avoir déjà reçu le stock de jeux prévu pour la vente.

Il ne serait donc pas étonnant que des copies physiques se retrouvent dans les mains des joueurs un peu plus tôt que prévu, comme ça a déjà été le cas lors de plusieurs sorties de jeux.

À la place, en attendant la sortie d’Elden Ring, on vous invite à savourer les séquences de gameplay partagés par les nombreux médias américains qui ont eu la chance d’y jouer avant tout le monde.

