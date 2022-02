Dans l'univers musical de Dominique Fils-Aimé

Partager







Ayant grandi dans une famille où la musique était omniprésente, Dominique Fils-Aimé semble avoir toujours su qu’elle voulait chanter.

Et c’est qu’elle s’apprête à faire au cours des prochains mois avec des dates de spectacles prévues jusqu’en octobre! Elle pourra ainsi interpréter les pièces de Three Little Words, dernier tome de sa trilogie après les titres Nameless et Stay Tuned!.

Elle est aussi en nomination comme artiste musicale de l'année au Gala Dynastie récompensant les artistes des communautés noires du Québec.

Si on ne s’étonne guère de son intérêt pour les grandes légendes du jazz comme Ella Fitzgerald ou Billie Holiday, on apprend qu’elle a vibré, entre autres, au rythme effréné du métal au tournant des années 2000.

Avec le nombre de concerts prévus à ton horaire, tu devais être contente que les salles ouvrent?

On est toujours content de tout ce qui nous ramène un peu à la normale. Surtout qu'on avait plein de belles dates.

Tu as grandi dans un environnement très musical. Qu’est-ce que tes parents écoutaient dans la maison quand tu étais petite?

Beaucoup de musique mexicaine. Ma mère a étudié au Mexique. De la musique haïtienne aussi évidemment. Des classiques français: Francis Cabrel, Charles Aznavour.

Aussi, ma sœur étudiait en classique, donc j'avais accès à des coffrets d'opéra, de musique classique, de jazz. Moi j’achetais des albums pop, r'n'b. J'ai eu la chance de grandir dans un environnement musical ultra varié qui m'a fait découvrir qu'en fait on n'aime pas un style de musique, on connecte avec un artiste. Il suffit de trouver un artiste qui vient nous chercher.

Et ce serait qui le premier artiste avec lequel tu as connecté comme ça?

Il y avait 2 ou 3 artistes que j'écoutais sur repeat quand j'ai commencé à fouiller dans les albums de ma sœur. Il y avait Bob Marley, Aretha Franklin, BB King.

Ce serait quoi les albums que tu associes à ton adolescence?

The Miseducation of Lauryn Hill, The Velvet Rope de Janet Jackson, Toxicity de System of a down.

Je savais que tu aimais Marilyn Manson, mais je savais pas que c’était aussi le cas pour System of a Down...

System of a down a un côté très métal mais il y a des harmonies incroyables. Ça fait partie de ceux qui m'ont amené vers des harmonies. Tu retrouves ça aussi sur les albums d’Aretha Franklin. On peut voir des liens musicaux entre des genres un peu improbables l’un par rapport à l'autre.

Est-ce qu'il y a un album qui t’a convaincu de consacrer ta vie à la musique?

Beaucoup d’albums d’Aretha Franklin. La chanson I Never Loved a Man the Way I Love You, je tombais par terre chaque fois que je l'écoutais.

J'ai appris par cœur les albums de Mariah Carey. Des fois je savais même pas encore ce que je chantais parce que je ne parlais pas bien anglais à l’époque. Mais je sentais l'émotion et la passion dans sa manière de chanter.

La justice sociale est au centre des thèmes abordés sur tes albums. Selon toi, quelles sont les plus belles chansons qui portent un message fort?

Natural Mystic et Redemption song. Bob Marley avait des textes très forts, mais aussi empreints d’amour, d’une volonté de voir un monde meilleur et d'utiliser la musique pour propager ce message. Aussi, Strange Fruit (de Billie Holiday), une chanson qui porte un message fort tout en étant d’une poésie incroyable.

Bob Marley, est-ce que c’est ton parolier préféré?

J'aurais plus envie de dire qu’il fait partie de mes humains préférés. Comme si tu pouvais être ami avec lui. Il dégage ça. Snoop Dogg aussi. Dès que j'entendais ses trucs, je me disais «Ah, t'as l'air le fun, toi. Tu as l’air de quelqu’un avec qui on s'entend bien...».

Souvent en parlant de tes chansons, on évoque Billie Holiday, Ella Fitzgerald... Mais quelle légende comme ça aurais-tu aimé voir en spectacle?

Billie Holiday c'est sûr que j'aurais adoré. Quand elle présentait Strange Fruit, elle demandait à ce que le service s'arrête dans la salle pour que ce soit vraiment le silence. L'idée de mettre en place l'ambiance et d’imposer le respect de cette chanson, je trouve ça très pertinent.

Si tu avais à incarner un artiste à l'écran dans un film ou une série, ça serait qui?

Il y a plusieurs personnes qui m’ont envoyé des photos d’Aretha Franklin quand elle était jeune parce qu'il y a un petit air de ressemblance. Mais je pense que celle que j’incarnerais le mieux, ce serait moi. (Rires)

Est-ce que tu aimerais enregistrer un album de reprises éventuellement?

C’est possible. Ça prendrait plus de temps à élaborer qu’un album que j'écris. C'est plus facile pour moi d'écrire une chanson que d’en reprendre une parce que je veux m'assurer de lui rendre hommage mais en même temps de me donner la liberté nécessaire pour y amener quelque chose d'autre. Pas juste copier.

Ton album live préféré, ce serait quoi?

Live at Funkhaus d’Alice Phoebe Lou.

Ton plus récent coup de cœur en musique?

Joseph Sarenhes, un gars de Québec qui a fait un EP de rap. Les paroles, le flow, la musique... C'est vraiment excellent! Il y a aussi Léonie Gray. J'adore ce qu'elle fait. J'adore sa voix. C’est un peu comme du Amy Winehouse, mais à sa manière à elle.

Shah Frank aussi, je la trouve excellente et qui commence à se faire une place à Montréal. Skaiifall est incroyable. Les gens savent même pas qu'il vient de Montréal. Ça me rend super fière de voir des Montréalais s'exporter à l’international.

