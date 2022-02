[EN COURS] La police sur le point d'intervenir: voici tout ce qui se passe aujourd'hui à Ottawa

Partager







La Sûreté du Québec appelée en renfort, la colline du Parlement barricadée: ça bouge Ottawa, alors que la police s’apprête à «libérer» le centre-ville, assiégé par des manifestants contre les restrictions sanitaires depuis maintenant 21 jours. Voici tout ce qui passe aujourd'hui dans la capitale fédérale.

«Reprendre le centre-ville»

Le nouveau chef intérimaire du Service de police de la Ville d'Ottawa a annoncé hier sa détermination à «reprendre le centre-ville» assiégé depuis près de trois semaines. Les policiers seraient d'ailleurs sur le point d'intervenir.

Ce matin, des policiers de la SQ se préparaient à aller prêter main-forte à leurs collègues à Ottawa pour déloger les camionneurs.

Plusieurs corps de police sont venus en renfort pour mettre à exécution la Loi sur les mesures d’urgence décidée par le gouvernement de Justin Trudeau.

Dernière heure: De nombreux policiers de la #SQ prennent la direction d'Ottawa ce matin pour prêter main-forte à leurs collègues de la capitale nationale, afin de déloger les camionneurs qui manifestent depuis maintenant trois semaines devant le Parlement. #FreedomConvoy pic.twitter.com/iKb6rZmx0V — Maxime Deland (@MaxDelandQMI) February 17, 2022

Le parlement barricadé

La colline parlementaire se barricade sous la pluie battante, en vue d’une intervention policière.

De hautes barrières de métal ont commencé à être érigées dès 6h ce matin autour des édifices du Parlement, du Sénat et de la Cour suprême. L’esplanade du Parlement où se sont réunis des milliers de personnes au cours des trois dernières fins de semaine est de plus en plus difficile d’accès, certaines portes ont été bloquées par des grilles et les quelques assiégeants qui s’y trouvent encore sont invités à évacuer.

Peu habitués à se voir restreints dans leurs mouvements, les assiégeants regardaient le spectacle téléphone en main pour filmer la scène.

Un des leaders du groupe, Pat King, parcourait le secteur en indiquant aux camionneurs de s’enfermer dans leurs véhicules. Plusieurs camions ont été enchaînés ensemble et d’autres ont retiré leurs pneus. La tension est de plus en plus palpable.

Bien que la tension soit de plus en plus palpable, le ravitaillement se poursuivait, les bidons de carburants circulant sur des chariots entre les camions comme d’habitude.

Les organisateurs arrêtés?

Hier soir, une autre organisatrice, Tamara Lich, a publié une vidéo émotive sur les réseaux sociaux dans laquelle elle indique s’attendre à être mise en état d’arrestation dès aujourd’hui. En pleure, elle livre un au revoir émotif à ses partisans les appelants à demeurer pacifiques.

#ConvoyForFreedom2022

L'une des leaders du convoi Tamara Lich dit dans cette vidéo publiée au cours des dernières heures qu'elle est consciente qu'elle sera arrêtée par la police et ''est prête à vivre avec trois repas par jour'' en prison. ''Je n'ai pas peur.''@tvanouvelles pic.twitter.com/RFZ4XeId5f — Yves Poirier (@poirieryvesTVA) February 17, 2022

Des avis distribués

De plus en plus nombreux, les policiers en imperméables fluorescents distribuent ce matin un nouvel «avis aux participants de la manifestation» pour les informer qu’ils sont dans l’illégalité et qu’ils s’exposent donc à «de graves sanctions». Un second pamphlet les informe de la marche à suivre en cas de remorquage de leur véhicule.

Hier, les agents avaient distribué sans grand effet deux pamphlets du genre entourés d’une ligne bleue. Le feuillet du jour est entouré de rouge.

Une opération compliquée

L’étau devrait se resserrer sur les manifestants au cours de la journée selon Michel Juneau-Katsuya, expert en sécurité nationale et ancien cadre du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

«On a commencé à fermer la zone en question. On va empêcher de nouveaux manifestants de se joindre au groupe et ceux qui sortiront ne pourront plus retourner à l’intérieur», a-t-il expliqué.

La pluie attendue en bonnes quantités au cours de la journée pourrait également affaiblir certains manifestants.

La présence d’enfants sur place pourrait cependant compliquer la tâche aux forces de l’ordre.

«C’est très très difficile pour les policiers. Je vous laisse juger la décision des parents d’utiliser leurs enfants littéralement comme des boucliers. On veut rendre la chose encore plus compliquée en utilisant les enfants, mais on les met à risque», a dénoncé l’expert en sécurité.

Il considère que, dans son ensemble, l’intervention policière devrait permettre aux manifestants de s’échapper, leur but n’étant pas d’arrêter le plus de personnes possible. «Si des gens quittent de leur propre gré, tout sera plus facile», a-t-il précisé.

Les plus coriaces à déloger seront les «purs et durs», ces manifestants qui sont sur le terrain depuis le début, dont certains ont perdu leur emploi parce qu’ils ne sont pas vaccinés et qui n’ont plus rien à perdre.