Film d’Uncharted: une adaptation passable [CRITIQUE]

Le film Uncharted, réalisé par Ruben Fleischer (Venom, Zombieland), est une drôle de bête. Il est rempli d'action et de scènes incroyablement spectaculaires, mais n'offre pas vraiment autre chose.

L'adaptation ne fera certainement pas plaisir à tous les fans de la série de jeux vidéo. Mais comme l'histoire manque de chair autour de l'os, c'est presque un prérequis d'avoir au moins une bonne connaissance des personnages pour comprendre leurs intentions et leur entêtement à voyager à l'autre bout du monde pour une aventure à la Indiana Jones.

On rencontre Nathan Drake (Tom Holland), qui mène une vie de barman voleur, de façon un peu précipitée. Malgré une courte scène de son enfance avec son frère Sam, sa passion pour les trésors perdus est peu expliquée; on doit tout de suite deviner qu'il ferait tout pour découvrir un grand trésor caché lorsqu'il rencontre Victor «Sully» Sullivan, incarné par Mark Wahlberg.

Justement, la rencontre entre ces deux personnages, que l'on connaît bien dans les jeux vidéo, se fait aussi trop rapidement. Il s'agit d'une brève rencontre dans le bar où Drake travaille et où il s'amuse à voler des objets de valeur de ses clients. Sully l'impressionne en prouvant qu'il est tout aussi bon en vol et paf, le tour est joué.

Les deux nouveaux collègues, qui ne se connaissent pratiquement pas, vont suivre les traces d'un trésor également convoité par des adversaires, Jo Braddock (Tati Gabrielle) et Santiago Moncada (Antonio Banderas). Ils vont s'allier avec Chloe Frazer (Sophia Ali); une autre rencontre que l'on fait trop rapidement. On se retrouve donc avec un trio d'inconnus, mais on doit croire qu'ils sont prêts et qualifiés pour trouver un trésor.

Il est là, le plus gros problème du film: à moins d'avoir joué aux jeux, on ne connaît pas les personnages, et donc, on ne s'attache aucunement à eux. Le film passe rapidement à l'action; pas besoin de comprendre les intentions des personnages!

Si on compte voir Uncharted pour son action plutôt que pour son histoire, on sera toutefois bien servis. Le film est rempli de scènes incroyables dans des environnements exotiques dignes des jeux vidéo. Les cascades sont impressionnantes et Tom Holland se débrouille très bien à l'écran pour incarner un jeune Nathan Drake.

Une chose qui risque de décevoir les fans de la franchise, cependant, est le manque cruel de puzzles. Les casse-têtes sont une partie si importante des jeux qu'on a malheureusement laissé de côté pour cette adaptation.

Le film Uncharted n'est pas mauvais, mais il n'a rien pour fidéliser ses spectateurs. C'est un bon film d'action où l'on ne se soucie pas trop des personnages, ce qui est décevant pour une aventure de Nathan Drake et Sully. Le film s’en tire en étant passable, mais sans plus.

