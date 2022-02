Le segment des téléphones pliables va demeurer un marché de niche, selon des analystes

Partager







Malgré une multiplication des ventes par quatre d'ici 2025, la part de marché des téléphones pliables va demeurer négligeable, sous les 2 %, dans les années à venir, selon le cabinet IDC.

En 2021, il s'est vendu 1,348 milliard de téléphones intelligents dans le monde, dont 7,1 millions de modèles pliables. Cela ne représente qu'une part de marché dérisoire, de l'ordre de 0,5 %.

D'ici 2025, IDC prévoit que ce taux pourrait monter à ... 1,8 %, avec des ventes annuelles multipliées par quatre, soit 27,6 millions d'exemplaires écoulés, sur un total de 1,518 milliard de smartphones vendus dans le monde. Cela représente néanmoins une progression des ventes moyenne de 70 % par an, mais sur un marché encore peu concurrentiel.

Les modèles les plus compacts, à l'image du Samsung Galaxy Z Flip3, sont les plus plébiscités dans le secteur, même s'ils frôlent, au mieux, les 1000 $US. Ce sont aussi tous ces tarifs très élevés, qui peuvent dépasser allégrement les 2000 $US par appareil qui font que ce marché demeurera encore relativement confidentiel quelques années.

Aujourd'hui, ces appareils appartiennent tous au marché Android premium. Ce qui est intéressant, c'est la bataille que se livrent les constructeurs pour trouver le bon format. Si la demande devait un jour grandir, alors les prix seraient tirés vers le bas et, enfin, les téléphones pliables se démocratiseront. Mais cela ne se fera visiblement pas avant cinq ans.

