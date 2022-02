Les 11 meilleurs cafés des Cantons-de-l’Est

Partager







La scène du café troisième vague fait son chemin dans les Cantons-de-l’Est, au grand bonheur de plusieurs.

Pour vous réchauffer lors des journées froides, pour accompagner vos longues séances d’étude ou simplement pour attraper un café sur le pouce, ces adresses gagnent à être connues.

Voici donc 11 endroits coups de cœur des Cantons-de-l’Est où il fait bon boire un café:

Véritable repère pour les amateurs de bonne bouffe et de bon café, le Bolt Café est un indispensable si vous vous trouvez à Knowlton. Ce café-buvette a ouvert ses portes en mai 2021 et a rapidement été adopté par les gens du coin. Le café du torréfacteur Escape se trouve dans les moulins et une belle sélection de vins nature est toujours disponible.

100, chemin Lakeside, Knowlton

Dans les outlets à Bromont, cette adresse sert un délicieux café qui vaut l’arrêt. Pour accompagner votre séance magasinage d’un bon café ou pour se poser et casser la croûte lors du lunch, le Caféine & Co gagne à être connu.

610, rue de la place Champêtre, Bromont

Microtorréfacteur depuis 1923, le café Hubert Saint-Jean a maintenant deux boutiques pour mieux vous servir. Les baristas de l'endroit sont portés par une passion du café et ils s'assurent de la transmettre à leur clientèle. Le latté art est toujours parfait et les deux cafés possèdent une grande salle lumineuse.

455, rue King Ouest, Sherbrooke

4797, boulevard Bourque, Sherbrooke

Ce centre d’escalade possède un bar à café qui s’amuse à servir de délicieuses boissons à base d’espresso. L’espace est grand, lumineux, confortable : parfait pour une séance d’étude suivie d’une séance de grimpe.

100, rue du Rubis, Bromont

Pour faire le plein de café pour la maison (ou le chalet) le Fitch Bay Café offre un choix incomparable. Laissez-vous guider par les baristas et passionnés de café de l’endroit pour découvrir des cafés d’origine simple et des mélanges uniques. Cette petite adresse de Magog offre aussi des accessoires et de belles idées cadeaux pour les fanatiques de café.

270, rue Principale Est local 100, Magog

À Sherbrooke, une visite à la Brûlerie FARO est un incontournable. L'endroit est rempli d'étudiants et travailleurs qui profitent de l'excellent café pour attaquer leur charge de travail. Les baristas de l'endroit sont véritablement passionnés par le café et sauront vous offrir une expérience riche et personnalisée.

180, rue Wellington Nord, Sherbrooke

À la fois restaurant de grilled-cheese gourmands et sympathique café, on aime se retrouver à La Shop en fin de journée pour décanter et passer un moment de qualité. Le décor de ce petit café est tout simplement sublime et vous aurez envie d’y rester pendant plusieurs heures.

274, rue Principale Est, Magog

Au cœur d’Eastman, La Station est la référence en matière de café, viennoiseries, sandwichs gourmands, bières de micro et œuvres d’art. Une fois que vous aurez commandé, vous pouvez aller siroter votre café à l’extérieur sur leur beau et grand terrain aménagé.

439, rue Principale, Eastman

Ce petit café de quartier est situé dans la même bâtisse que l’Auberge Jeunesse Magog-Orford. L’endroit fut imaginé en s’inspirant des lacs et des montagnes environnants. Il est chaleureux, authentique et sans prétention. En été, vous trouverez une belle terrasse extérieure et des balcons joliment aménagés.

111, rue Merry Nord, Magog

Depuis 2005, Foster possède un café qui offre une vaste variété de grains en vrac de qualité supérieure. Dans l’offre de l'endroit, vous retrouverez les grands classiques du café comme des cafés d’origine simple. C'est impossible de quitter cette brûlerie sans un sac de café. En été, une grande terrasse est aménagée pour la parfaite pause café.

770, chemin Lakeside, Foster

Ce café lumineux et tout joli propose un délicieux café préparé avec soin. Les grains de café Barista et Fitch Bay sont servis et quelques tables sont disposées dans le petit local.

715, rue Shefford, Bromont

