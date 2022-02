Mike Ward fustige Serge Postigo, qui collabore avec le plagieur allégué Gad Elmaleh pour le plus récent spectacle de ce dernier

Partager







Pour reprendre une formule autrefois appréciée par les lecteurs de la page Toasts et Café du Journal de Montréal: «À ne pas inviter au même party, Mike Ward et Serge Postigo».

En début de semaine, Serge Postigo a été invité par l’animatrice Sophie Durocher à parler de sa plus récente mise en scène, celle du spectacle de l’humoriste français déchu Gad Elmaleh.

Souvenons-nous qu’en 2019, Elmaleh avait été dénoncé par la chaîne YouTube CopyComic pour avoir plagié des blagues de nombreux humoristes québécois ou américains tout au long de sa carrière.



Pour Postigo, toutefois, les allégations sont moins importantes qu’elles ne semblent être.



«En plus, les allégations portent sur une minute et demie ou deux, en tout et partout, sur 25 ans de carrière. C’est là ou il faut relativiser», a-t-il déclaré au micro de Sophie Durocher.



Mike Ward, lui, n’a pas apprécié.

Sur Twitter, il a écrit: «Serge Postigo. J'peux pas croire que ce gars a déjà été vice-président de Juste pour rire. Aucun respect pour le métier de stand-up.».



Serge Postigo. J'peux pas croire que ce gars a déjà été vice-président de Juste pour rire. Aucun respect pour le métier de stand-up.https://t.co/BdvDqaeYmL — Mike Ward (@MikeWardca) February 16, 2022



Il faut rappeler que Ward était l’un des plus farouches dénonciateurs d’Elmaleh, apparaissant même dans une des vidéos de CopyComic au sujet des vols de blagues de ce dernier.



Postigo ne semble pas avoir répondu publiquement à Mike Ward.

