Patrick Huard annonce qu'il quitte «La Tour» après deux saisons

Partager







Patrick Huard va quitter La Tour, l’émission où il pilote depuis deux ans des discussions franches et ouvertes sur tous les sujets.

Il l’a annoncé lui-même, jeudi, dans le segment d’ouverture de l’émission, soulignant qu’il souhaite retourner à l’écriture, à la réalisation et au jeu. Sa dernière animation aura lieu le 7 avril prochain et un nouveau commandant prendra la relève en septembre prochain.

• À lire aussi: Yvon Deschamps explique à Patrick Huard pourquoi il a marié une anglophone

La Tour est un succès critique et de cotes d’écoute, avec 2,5 millions de curieux qui sont au rendez-vous chaque semaine malgré la concurrence féroce livrée par District 31, dans la case horaire de 19 h.

«Ce projet aura été une expérience humaine extraordinaire et m’aura permis de faire de multiples rencontres enrichissantes! Je quitterai avec un bagage énorme de nouvelles connaissances. Tout au long des deux saisons, la générosité, l’écoute et l’ouverture de mes invités m’ont fasciné. À chaque discussion, j’ai aussi senti le public tout près, comme s’il était assis avec nous dans le salon», a dit Patrick Huard, qui a pris part à l’élaboration du concept de La Tour.

• À lire aussi: Mélanie Maynard cause le malaise ultime à La Tour et tout le monde pleure de rire

«Ces rendez-vous quotidiens avec mes invités et les téléspectateurs vont me manquer c’est certain, a-t-il enchaîné. Mais après de longues réflexions, je me suis rendu compte que je m’ennuyais de raconter des histoires inventées. C’est donc avec le cœur serré, mais la tête pleine d’idées que je retourne à mes grandes passions: l’écriture, le jeu et la réalisation. Merci d’avoir si généreusement permis à nos "salons" de fusionner tous les soirs. Je vais savourer chacune des émissions à venir jusqu’au 7 avril. On se retrouvera bientôt, différemment.»

Qui prendra la relève?

Étant donné que Patrick Huard «déménage», son condo va être mis en vente et on a pensé à la courtière immobilière de la comédie Le bonheur Karol-Ann Lapoynte-St-Jacques, jouée avec brio par la comédienne Monika Pilon, pour trouver un acheteur qui, dans les faits, deviendra le nouvel animateur de La Tour. Les visites sont d’ores et déjà commencées, c'est donc à suivre.

• À lire aussi: Patrick Huard envoie une flèche à Legault et Nadeau-Dubois aux Gémeaux

La Tour en chiffres:

• 2,5 millions de téléspectateurs chaque semaine*

• 550 personnalités invitées

• 203 monologues d’ouverture et autant d’émissions

• 400 cocktails servis

• 10 kilos de Ringolos mangés

*Source: Numeris, Québec franco, 3 janvier au 3 février 2022, Lu-Je 19h-19h30, 2+, A25-54

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s