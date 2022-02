REER: attention aux produits «verts»

Partager







Un produit d’investissement peut être présenté comme «vert» et tout de même contenir des titres dans les énergies fossiles. Les investisseurs soucieux de la crise climatique doivent donc redoubler de prudence avant d’arrêter leur choix.

En 2018, le Mouvement Desjardins s’était retrouvé dans l’embarras lorsque des investisseurs s'étaient rendu compte que ses fonds et portefeuilles SociéTerre contenaient des titres dans les énergies fossiles. Le nom de cette gamme, «SociéTerre», présentée comme «responsable», laissait pourtant croire à des investissements respectueux de la société et de la Terre, avaient plaidé, dans un segment de l’émission La Facture à Radio-Canada, des clients qui se sentaient floués.

Deux ans plus tard, Desjardins a annoncé que SociéTerre se retirait des énergies fossiles. L'institution offre aujourd’hui 17 fonds et portefeuilles qui en sont exempts.

«Aujourd'hui, les institutions font beaucoup plus attention à ça, fait valoir le représentant en épargne collective Jonathan B. Therrien, de Gestion financière Assante. Mais il n'y a pas de tierce partie, indépendante, qui va vraiment analyser les investissements disponibles au Canada et les classer ou mettre une forme de certification pour dire: oui, c'est responsable, ou non, ça ne l'est pas», souligne-t-il.

Pas réglementé

L'étiquette ESG, apposée à des produits qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, n’est pas réglementée. Les critères varient donc d’une institution à l’autre.

Un investisseur qui ne veut pas de titre dans les énergies fossiles doit donc le demander expressément à son conseiller financier et, encore mieux, vérifier lui-même dans quelles entreprises il investit.

Il faut aussi savoir que les fonds exempts d’énergies fossiles ne sont pas parfaits.

«Dans certains investissements présentés comme verts, dans lesquels il n'y a pas d'énergies fossiles, on va remarquer, dans les titres principaux, des banques canadiennes. Ce ne sont pas des entreprises qui polluent nécessairement. Ce sont généralement des entreprises bien gouvernées. Mais d'un autre côté, est-ce qu'elles s'attaquent aux problèmes de demain? Peut-être pas, parce que l'objectif est d'abord et avant tout d'enrichir les actionnaires, explique Jonathan B. Therrien. C'est là qu'il faut faire attention.»

Questionnée au sujet de la popularité grandissante des fonds dits «responsables» et de leurs critères variables, l’Autorité des marchés financiers mentionne ne pas avoir de projet réglementaire sur la table, mais précise poursuivre sa surveillance des documents réglementaires des fonds d’investissement.

