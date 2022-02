Comment transformer ses selfies en cartoon comme sur TikTok?

Partager







En chat, maquillage, vieillissant; beaucoup de filtres nous ont transformé sur Internet au grand plaisir de nos amis et nos abonnés. Le dernier qui fait sensation sur TikTok est le filtre pour se transformer en Webtoon, bande-dessinée du web. On vous montre comment faire.

Les webtoons sont connus à plus grande échelle avec la montée en popularité des productions sud-coréennes comme Squid Game et plus récemment All of us are dead, une adaptation du webtoon Now at our school.

La K-Pop, les Mahwas et la culture populaire y sont aussi pour beaucoup.

Vous pouvez transformer vos selfies et avoir l’impression d’être dans ces populaires bandes-dessinées du web pour embarquer dans la tendance TikTok.

Pour modifier son selfie, il faut passer par l’application Prequel, disponible pour Android et iOS. L’utilisation de l’application est simple dès la page d’accueil. Dès celle-ci, vous devriez avoir l’option de transformer vos photos en webtoon, puisque c’est l’une des recherches les plus demandées dans le moment.

Si l’option Webtoon n’apparaît pas déjà en page principale, vous pouvez simplement taper le mot dans la barre de recherche.

C’est l’application dont tout le monde se sert pour faire partie du fil Webtoon et montrer à TikTok à quoi il ressemblerait en bande dessinée virtuelle. Les résultats sont plutôt géniaux! Plusieurs adorent leur personnage et imaginent même le scénario dans lequel ils seraient héros ou vilains.

Certains aiment aussi transformer leurs célébrités favorites, on reconnait ici la vedette de After.

À vous de jouer!

