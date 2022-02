Cyberpunk 2077: les joueurs peuvent maintenant recevoir des «nudes» des personnages

Partager







La patch 1.5 de Cyberpunk 2077, déployée mardi matin, a amené beaucoup de nouveautés que les joueurs attendaient impatiemment. Parmi ces améliorations, les romances «bonifiées» avec quelques personnages du jeu font beaucoup parler d’elles sur la toile.

Pour donner une idée de ces améliorations, un joueur a partagé sur Twitter un message qu’il a reçu de Panam, un personnage avec qui ont peut entretenir une relation dans Cyberpunk 2077.

Le joueur a même le choix de répondre au personnage en jouant le jeu ou en étant un peu plus prude. Ce n’est pas sans dire que cette bonification des romances est accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par la communauté. On ne peut ignorer comment ce genre de mécanisme ajoute enfin un peu plus de réalisme au jeu.

Les photos nues de Panam ne sont que la pointe de l’iceberg des améliorations apportées aux romances possibles dans Cyberpunk 2077. L’ajout de discussions par texto a aussi été ajouté, ainsi que des lignes vocales supplémentaires et la possibilité de se réveiller à côté de nos compagnons le matin et de se détendre avec eux.

Sans aller dans les détails, Judy a aussi reçu des changements et notre relation avec elle peut donc être plus approfondie, aux grands plaisirs des joueurs.

Les personnages masculins n’ont pas été oubliés, mais n’ont toutefois pas reçu autant d’amour que Judy et Panam. Il faut cependant mentionner que la patch 1.5 n’a été déployé que mardi matin. Il ne serait donc pas étonnant que les joueurs découvrent d’autres nouveautés plus épicées avec le temps.

Bien que la mise à jour 1.5 aura pris plus d’un an à sortir, on espère que Cyberpunk 2077 continuera à recevoir des améliorations au fil des mois et bénéficiera de plus de contenu téléchargeable de qualité.

En attendant, si vous avez vraiment envie d’explorer l'idée de ce quoi Cyberpunk 2077 aurait pu avoir l'air si le titre avait été une histoire érotique, vous pouvez toujours essayer le jeu parodique Cyberbang 2069. Oui, ça existe!

