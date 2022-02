Jusqu’à 20 cm de neige à Montréal: écoles fermées et déplacements difficiles

Partager







Écoles fermées, déplacements difficiles: la région de Montréal pourrait recevoir jusqu'à 20 cm de neige, alors que le Québec est balayé par une tempête hivernale.

Dégagement en mi-journée

À Montréal et dans la vallée du Saint-Laurent, l’on prévoit de la faible neige cessant à la mi-journée avec parfois de la poudrerie. Le ciel sera dégagé en après-midi, mais il fera nettement plus froid.

À Québec, à Saguenay et les environs, Environnement Canada prévoit quelques accumulations de neige, entre 2 et 4 centimètres au sol, mais le temps sera venteux avec des rafales de 70 km/h et un mercure à la baisse.

En Estrie et en Beauce, la pluie verglaçante devait laisser au sol un tapis de près de 5 centimètres durant la nuit, avant de muer en faible neige en après-midi, alors que le mercure atteindre les -11 degrés.

Plus de 1000 écoles fermées

Les mauvaises conditions météorologiques forcent la fermeture de centaines d’écoles à travers la province.

Des Centres de services scolaires de Charlevoix, de la Mauricie, de Chaudière-Appalaches et de Montréal, entre autres, ont décidé de fermer les portes de leurs écoles pour la journée.

«Compte tenu des conditions météo et pour des raisons de sécurité, tous les établissements, les services de garde et les bureaux administratifs du CSSDM sont fermés pour la journée », a indiqué le CSSDM.

«Aucun cours ni enseignement à distance n'est prévu pour l'ensemble des élèves du primaire, du secondaire, ainsi que du secteur des adultes», a -t-on précisé.

De son côté, le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI) a également annoncé avoir fermé tous ses établissements. «Tous les cours sont donc suspendus et les employés ne doivent pas se présenter à leur lieu de travail», a indiqué le CSSPI dans une lettre aux parents d’élèves.

Prudence sur les routes

La prudence est de mise sur les routes du Québec alors que de nombreux tronçons sont enneigés et la visibilité réduite par endroits.

En Montérégie, le réseau est enneigé et la visibilité est réduite sur plusieurs portions de routes et d’autoroutes.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Dans la région de la Capitale-Nationale, la visibilité est nulles sur l’autoroute 440 entre le centre-ville de Québec et le pont de la rivières Montmorency.

La visibilité est nulle sur l’autoroute 20 entre Sainte-Eulalie et Villeroy, dans le Centre-du-Québec.