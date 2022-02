Le festival «Juste pour ados» annonce une EXCELLENTE nouvelle

Partager







Après deux années à ne pouvoir avoir lieu à cause de la pandémie, voilà que Juste pour ados sera de retour en 2022 et on capote!

C’est dans une publication Instagram partagée le 18 février que les organisateurs du festival ont annoncé la bonne nouvelle.

La 5e édition de Juste pour ados aura bel et bien lieu, et ce samedi le 30 juillet 2022.

Pascal Morrissette sera de retour à l’animation de la journée.

La dernière édition du festival avait eu lieu en 2019.

À ce moment-là, la journée était composée d’un spectacle d’une heure, suivi d’un meet up où plusieurs personnalités connues prenaient le temps de rencontrer leurs fans.

Cela comprend des vedettes de la télé, humoristes, chanteurs et chanteuses, influenceurs, etc.

L’organisation du festival nous a confié qu’il y aurait bientôt une seconde annonce pour dévoiler le thème.

On a hâte d’en savoir plus!

