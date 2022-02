Madonna publie une photo d'elle en train de faire caca et ses admirateurs sont ravis

Partager







L’icône de la pop des années 1980 est une habituée de la provocation.



Abonnée au scandale, elle a récemment dévoilé un de ses mamelons sur Instagram, en plus de causer une commotion en recréant la mort de Marilyn Monroe pour une séance photo.

Ce jeudi soir, elle a toutefois choisi d’adopter une nouvelle approche pour faire jaser les gens.



La Madone a publié une photo d’elle-même en train de trôner sur la cuvette.



«I’m getting my shit together EMOJI DE CACA EMOJI DE CACA EMOJI DE CACA finally!!», écrit Madonna.



L’expression anglaise «get your shit together» signifie «organiser ses affaires pour être efficace» (traduction libre) et n’a pas d’équivalent français impliquant des excréments, sauf peut-être «arrête de merder».

Quoi qu’il en soit, il est difficile de dire si la Material Girl effectuait réellement un numéro 2, ou si elle y allait plutôt simplement pour un numéro 1, ou si cette photo n’est qu’une pure mise en scène.

Preuve que Madonna a toujours une horde de fans fidèles plus de quarante ans après le début de sa carrière, personne n’a semblé s’offusquer, dans les commentaires, de la vulgarité de la photo.



«Tu es une Reine. Et tu seras toujours une Reine. Je t’aime», a écrit un de ses admirateurs.

Capture d'écran / Instagram Madonna



«Diva EMOJI DE FEU EMOJI DE FEU EMOJI DE FEU EMOJI DE FEU EMOJI DE FEU EMOJI DE COEUR EMOJI DE COEUR EMOJI DE COEUR EMOJI DE COEUR EMOJI DE COEUR EMOJI DE COEUR EMOJI DE COEUR EMOJI DE COEUR EMOJI DE COEUR EMOJI DE COEUR EMOJI DE COEUR EMOJI DE COEUR EMOJI DE COEUR EMOJI DE COEUR», a écrit un autre.

Capture d'écran / Instagram Madonna

Une autre passionnée de celle qui a dominé les palmarès pendant les années 80 et 90 a opté pour un savant mélange d’emojis: «CHAT AVEC YEUX EN COEUR CHAT AVEC YEUX EN COEUR CHAT AVEC YEUX EN COEUR CHAT AVEC YEUX EN COEUR CHAT AVEC YEUX EN COEUR CHAT AVEC YEUX EN COEUR CHAT AVEC YEUX EN COEUR CHAT AVEC YEUX EN COEUR CHAT AVEC YEUX EN COEUR CHAT AVEC YEUX EN COEUR CHAT AVEC YEUX EN COEUR CHAT AVEC YEUX EN COEUR CHAT AVEC YEUX EN COEUR CHAT AVEC YEUX EN COEUR BONHOMME AMOUREUX BONHOMME AMOUREUX BONHOMME AMOUREUX BONHOMME AMOUREUX BONHOMME AMOUREUX ÉTOILE BIZARRE ÉTOILE BIZARRE ÉTOILE BIZARRE ÉTOILE BIZARRE COEUR NOIR COEUR ROUGE COEUR ROUGE COEUR NOIR COEUR NOIR COEUR NOIR COEUR ROUGE COEUR NOIR CHAT AVEC YEUX EN COEUR», et attendez de voir la fin: «POUCE EN HAUT».

Capture d'écran / Instagram Madonna



Ouf! Que d’émotions.

