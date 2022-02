Rapport sur le marché locatif (SCHL): il n’y a pas qu’à Montréal où les loyers explosent, en région aussi

Partager







En 2021, les loyers dans les régions du Québec ont grimpé en flèche. À Gatineau, par exemple, le prix moyen pour un appartement de deux chambres a connu sa plus forte hausse en plus de 30 ans.

Au début de chaque année, la Société canadienne d’hypothèques et de logements (SCHL) présente son rapport sur le marché locatif qui dévoile les grandes tendances de la dernière année en matière de logement.

Ainsi, en 2021, c’est dans la grande région du Saguenay que l’augmentation des loyers a été la plus forte (7,1%), suivie de près par Gatineau (6,4%) et Sherbrooke (4,7%), tandis que Montréal (3,9%) et Québec (2%) demeurent moins élevés.

Même s’il y a eu un record de nouvelles constructions — 33 000 en 2021 (environ 20 000 dans le grand Montréal) contre 6000 en 2014 — la demande demeure aussi forte en région, entre autres parce que les gens migrent de la métropole vers la banlieue, selon Francis Cortellino, économiste du marché immobilier à la SCHL.

Des taux d’inoccupation préoccupants

Par ailleurs, plusieurs régions du Québec connaissent de faibles taux d’inoccupation, autour de 1%. Or, en dessous du taux d’équilibre symbolique de 3%, il peut y avoir une pénurie de logements, ce qui peut faire grimper les loyers, ajoute l'économiste de la SCHL.

«À 1%, on peut quand même penser que c’est une situation qui est très difficile et que les gens sont moins enclins de déménager par crainte de ne pas être capables de se retrouver quelque chose», explique M. Cortellino.

Pour Montréal, la baisse du nombre d’étudiants étrangers et de nouveaux arrivants au centre-ville a fait en sorte que le taux d’inoccupation (3,7%) demeure élevé.

Voyez comment les loyers ont augmenté bien plus rapidement en région qu’à Montréal ou Québec*:

Gatineau

«Depuis la dernière enquête, la variation estimative du loyer moyen des appartements de deux chambres a augmenté de 6,4 %. Il s’agit de la plus forte hausse enregistrée depuis le début de notre enquête, soit depuis 1990», lit-on dans le rapport.

Taux d’inoccupation : 1,1%

Loyers moyens (4 1⁄2) : 950$ à 1035$ (6,4%)

Sherbrooke

Taux d’inoccupation : 0,9%

Loyers moyens (4 1⁄2) : 671$ à 727$ (4,7%)

Saguenay

Taux d’inoccupation : 1,7%

Loyers moyens (4 1⁄2) : 664$ à 700$ (7,1%)

Trois-Rivières

Taux d’inoccupation : 0,9%

Loyers moyens (4 1⁄2) : 621$ à 658$ (3,9%)

Québec

Taux d’inoccupation : 2,5%

Loyers moyens (4 1⁄2) : 899 à 945$ (2%)

Montréal

Taux d’inoccupation : 3%

Loyers moyens (4 1⁄2) : 903 à 932$ (3,9%)

*La variation moyenne au Québec est de 3,8%.

