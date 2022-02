Tout sur Julien Charbonneau, le mélomane souriant de Star Académie

Partager







Déterminé à absorber tout ce qu'il est possible d'apprendre dans la vie comme à l'Académie, Julien est sans aucun doute une voix exceptionnelle de Star Académie 2022. Originaire de Montréal, Julien partage ses valeurs familiales avec les autres Académiciens au manoir.

Après avoir a fait du chemin musicalement et personnellement, le voilà prêt à se laisser tomber dans l'aventure de Star Académie pour en profiter à 150%! Il est enfin prêt à trouver son identité artistique.

Voici 12 choses à savoir sur Julien Charbonneau de Star Académie:

1. Son parcours musical

Tout a commencé lors d’un secondaire en spectacle en secondaire 3, il a su que chanter c’était pour lui. Il a ensuite enchaîné avec des cours de chant d’un professeur privé. Fun fact, Audrey-Louise, Sarah-Maude et lui ont eu le même professeur de chant. Julien s’est ensuite inscrit au Festival en chanson de Petite-Vallée et celui du Festival International de la chanson de Granby dans le volet Jamais trop tôt. Toutes ces belles réalisations l'ont mené à faire ses études collégiales en musique et c'est dans cet environnement stimulant qu’il a réellement commencé son exploration d'identité artistique.

2. Pourquoi Star Académie ?

Julien apprécie l'opportunité unique qu'offre Star Académie d'être stimulé et de pouvoir aller au bout de son potentiel. De plus, il est très excité d'avoir accès à des stylistes pour développer encore sa créativité et sa fierté de s’exprimer. L’envie de tout essayer le motive à vivre son expérience pleinement.

3. L’ancienne Académicienne qui l’inspire le plus

Julien adore Andréanne A. Malette, une artiste incroyable avec qui il a eu la chance de travailler dans différents contextes. Il la surnomme même « auteure-coompositrice-interprète-productrice-réalisatrice-metteureenscene-femmeàtoutfaire» et il n'a pas tord!

4. Sa chanson en audition pour Star Académie

Il a chanté Give You Blue de Allen Stone pour se tailler une place à l'Académie. Cet artiste américain fait de la musique qui semble faite sur mesure pour Julien. Cette chanson s'adresse aux personnes qui traversent un moment un peu plus gris, une chanson compréhensive, remplie de douceur et d'espoir.

5. Sa chanson préférée du moment

Toujours une question difficile, mais il adore particulièrement la version de Lianna La Havas de Weird Fishes, une chanson originale de Radiohead reprise, selon lui, par la plus belle voix du monde.

6. L’artiste musical avec qui il rêverait de collaborer

C’est le génie et virtuose Bruno Major avec qui Julien aimerait collaborer. Cet artiste possède une grande compréhension de la musique à tous les niveaux d’après lui.

7. Son premier concert

Grâce à ses parents mélomanes, Julien a pu assister à plusieurs spectacles. Son premier au Centre Bell, celui de l’incroyable chanteuse Adèle, l'a beaucoup marqué.

8. Son inspiration mode

Son inspiration fashion est un mélange des artistes Sam Smith et Harry Styles.

9. Son crush célébrité

Pour Julien, Shawn Mendes est difficile à battre. Le chanteur de Mercy est en effet craquant!

10. Son signe astrologique

Malgré son signe astrologique qui lui prête une personnalité plus réservée et timide, Julien semble se détacher de ce stéréotype qu'on associe parfois aux Cancer. Par contre, tout comme ce signe, c'est dans son cercle familial que le natif trouve son bonheur!

11. Ses autres passions

Fasciné par l’humain en général, s’il n’avait pas choisi la musique comme plan de vie, il aurait orienté sa carrière vers un métier de psychoéducateur ou psychologue.

12. Ses projets secrets

Il travaille depuis quelques années à la composition d’un EP francophone aux saveurs soul. Malheureusement, il n’y a pas de date de sortie de prévu en raison de la pandémie qu’il l’a freiné la finalisation de sa création.

Suivrez la progression de Julien à Star Académie lors des quotidiennes du lundi au jeudi à 19h30 et des Variétés le dimanche à 19h sur les ondes de TVA et en rattrapage sur TVA+.

