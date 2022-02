Le grand jeu super difficile des numéros de chandails du Canadien

Partager







Au hockey comme dans la vie, les numéros, c’est important.

C’est pourquoi 17 jours après le 2022-02-02 (on a raté notre objectif de publication) et 3 jours avant le 2022-02-22 (on avait trop hâte de le publier), nous consacrons un quiz entier aux numéros portés par les joueurs du Canadien de Montréal tout au long de sa glorieuse (à l’exception de cette année) histoire.

Bonne chance parce que c’est pas facile!

Quiz Question #1 Quel est le plus petit numéro à n’avoir JAMAIS été porté par un joueur du Canadien? 0 50 69 87 50

Quiz Question #1 Quel est le plus petit numéro à n'avoir JAMAIS été porté par un joueur du Canadien? 0 50 69 87 50

C'est le 50. Une hypothèse pouvant expliquer son impopularité pointe peut-être vers la haute direction. En effet, la famille Molson ne verrait peut-être pas d'un bon oeil qu'un joueur fasse indirectement de la publicité pour une bière de sa rivale, Labatt. Sinon, le 0 a déjà été porté par Paul-Émile Bibeault en 1942-43. Le 69 et le 87 n'ont jamais été portés par un membre de la Sainte-Flanelle. Question #2 Entre 1 et 10, quels sont les deux seuls numéros à NE PAS être retirés? 1 et 7 6 et 8 3 et 5 2 et 4 6 et 8

Shea Weber et Ben Chiarot sont les actuels propriétaires de ces chiffres. Le 1 est retiré en l'honneur de Jacques Plante, le 2 en l'honneur de Doug Harvey, le 3 en l'honneur d'Émile «Butch» Bouchard, le 4 en l'honneur de Jean Béliveau, le 5 en l'honneur de Bernard «Boom Boom» Geoffrion et de Guy Lapointe, le 7 en l'honneur d'Howie Morenz, le 9 en l'honneur de Maurice Richard, et le 10 ​​en l'honneur de Guy Lafleur. Question #3 Le numéro 12 est retiré en l'honneur de Dickie Moore et d'Yvan Cournoyer. Qui fut le dernier joueur à le porter? Mike Keane Benoit Brunet Darcy Tucker Glen Metropolit Darcy Tucker

Darcy Tucker en 1998. Le numéro 12 a été officiellement retiré de la circulation le 12 novembre 2005 au cours d'une cérémonie lors de laquelle messieurs Moore et Cournoyer étaient présents. Keane a précédé Tucker de 1989 à 1996. Brunet et Metropolit n'ont jamais porté le 12. Question #4 Quel numéro fut porté par le plus de joueurs dans l'histoire du Tricolore? 14 15 20 21 20

Le 20, qui a été porté par 67 joueurs. Au cours de la seule année 1957, pas moins de huit (8!) joueurs l'ont arboré. Il est, historiquement, un numéro fait pour les «joueurs de passage». Richard Zednik (2001-2006) peut se targuer d'être celui qui l'a eu le plus longtemps depuis Pete Mahovlich (1970-1978). Sinon, les illustres Yvan Joly, Patrik Carnback, Jay Leach, Victor Bartley et Zach Redmond l'ont, entre autres, tous porté. Question #5 Quel est le numéro le plus élevé à avoir été porté par un joueur? 94 95 99 117 99

Bien avant Wayne Gretzky, trois joueurs ont porté le numéro 99 avec le Canadien, et étrangement, tous au cours de la saison 1942-43: Léo Bourgault, Joe Lamb et Desse Roche. Question #6 Quel joueur a porté le numéro 47 pour la première fois avec le Canadien? Stephan Lebeau Armand Mondou Juha Lind Brendon Nash Stephan Lebeau

En 1988-89, Stephan Lebeau est devenu le premier joueur de l'histoire du CH à porter le 47. Juha Lind l'a suivi en 2000-2001. Le dernier à le porter? Louis Belpedio, il y a quelques semaines, évidemment! Vous en souvenez-vous? Question #7 C'est le seul numéro de la dizaine des 80 à n'avoir jamais été porté par un membre des Glorieux. Quel est-il? 81 86 87 89 87

Le 81 fut la propriété de Lars Eller de 2011 à 2016. Le 86 a été porté par Jonathan Ferland en 2006. Et le 89 fut partagé entre Ryan Johnston et Nikita Nesterov en 2016-17. Sidney Crosby porte le 87, mais il ne joue pas pour Canadien. Question #8 Quel fut le premier numéro retiré dans l'histoire de l'équipe? 1 4 7 9 7

Le numéro d'Howie Morenz fut retiré le 2 novembre 1937, soit quelques mois après son décès tragique. Première super-vedette du hockey professionnel, Morenz avait subi de multiples fractures à la jambe en janvier 1937, puis un caillot sanguin avait provoqué un arrêt cardiaque. Il n'avait que 34 ans. Question #9 Qui fut le dernier joueur à porter le numéro 30 sans être un gardien de but? Chris Nilan Turner Stevenson Mathieu Garon Jean-François Jomphe Jean-François Jomphe

Jean-François Jomphe en 1999. Nilan et Stevenson l'ont précédé, tandis que Garon était un gardien. Après ce dernier, David Aebischer (2006-07), Peter Budaj (2012-14) et Cayden Primeau (2020-22) ont conféré à ce numéro un statut de «numéro de gardiens». Question #10 Qui a été le seul joueur à porter le numéro 84 à Montréal? Ben Maxwell Scott Gomez Guillaume Latendresse Andrei Markov Guillaume Latendresse

Guillaume Latendresse est non seulement le premier joueur dans l'histoire du Canadien à porter ce numéro, il est aussi le premier de toute l'histoire de la LNH. Et, fait amusant, il s'agissait du tout dernier numéro à n'avoir jamais été porté à travers la ligue. Question #11 Quel est le numéro à avoir été porté pour la première fois le plus récemment? 52 58 85 92 92

C'est le 92, en 2017. C'est l'illustre Steve Ott qui a eu l'immense honneur d'avoir le 92 dans le dos et le CH sur la bédaine pour la toute première fois. Jonathan Drouin l'a repris depuis 2018. Le 52 a été porté pour la première fois par Craig Rivet en 1995; le 58 par David Desharnais en 2010; et le 85 par Morgan Ellis en 2016. Seuls le 0, le 50, le 66, le 69, le 87, le 96, le 97 et le 98 restent à être portés. Question #12 Avant P.K. Subban, qui fut le seul autre joueur à arborer le numéro 76? Guy Lapointe Jozef Balej Yann Danis Erik Cole Jozef Balej

Ce joueur tchèque a porté le 76 pour 4 petites joutes lors de la saison 2003-04. Il est surtout connu pour avoir fait partie de la transaction amenant Alexei Kovalev à Montréal. Question #13 Tomas Plekanec a porté le 14 pendant ses onze saisons dernières saisons à Montréal. Quel numéro portait-il à ses débuts? 11 27 35 42 35

Plekanec a porté le 35 de 2004 à 2007. Puis, lorsque le 14 a été rendu disponible par le départ de Radek Bonk, il a fait le changement. Question #14 Le numéro 37 a longtemps été perçu comme un «numéro de gardiens». Quel joueur d'avant ou de défense fut le premier à le porter? Sergio Momesso Dave Manson Patrick Poulin Andrew Cassels Dave Manson

Steve Penney, Randy Exelby, Jean-Claude Bergeron, André Racicot José Théodore et Tomas Vokoun (tous des gardiens) ont tour à tour porté le 37 avant que Dave Manson ne le choisisse en 1997. Depuis 2018, les gardiens Antti Niemi et Keith Kinkaid l'ont aussi porté. Question #15 Lors des 5 dernières années, ces joueurs ont tous porté le numéro 28, sauf un. Lequel? Jakub Jerabek Marco Scandella Karl Alzner Mike Reilly Karl Alzner

Il a porté le 22 et le 27. Mike Reilly, Jon Merrill et Christian Dvorak ont aussi joué avec le 28 depuis la saison 2017-18. Question #16 Question bonus! Quel est le plus petit numéro à ne pas avoir été porté dans les 5 dernières années sans avoir été retiré? (à l'exception du 0) 25 39 46 54 46

Tous les nombres non-retirés inférieurs à 46 ont été portés depuis la saison 2017-18. En fait, Andreï Kostitsyn a été le dernier propriétaire du 46, de 2006 à 2012.

