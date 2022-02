Palmarès des cégeps 2022: 5 choses à savoir avant de t’inscrire

Partager







Il vous reste deux semaines pour envoyer votre demande d’admission au collégial. Si vous hésitez encore, la troisième édition du Palmarès des cégeps 2022 du Journal vous aidera à y voir clair.

C'est quoi, au juste, le Palmarès des cégeps?

Pour vous aider à faire un choix, Le Journal a créé une plateforme interactive qui permet de comparer les 52 cégeps de la province en fonction de trois programmes préuniversitaires et dix techniques collégiales.

Le Journal a retenu les 13 programmes – parmi les 140 offerts au Québec – qui comptent le plus grand nombre d’inscriptions.

Pour chacun des programmes, les établissements sont classés en fonction de leurs taux de diplomation, mais aussi de la moyenne générale au secondaire de leurs étudiants. Il est aussi possible de comparer les taux de diplomation selon le sexe.

Le classement des établissements collégiaux peut varier grandement d’un programme à l’autre. Par exemple, le Cégep de La Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent, se classe au premier rang en ce qui a trait au taux de diplomation en arts, lettres et communication, mais arrive septième pour les sciences humaines et 27e (sur 43) en comptabilité et gestion.

Voici 5 choses à retenir du Palmarès

Des cégeps qui plaisent aux gars

Les gars ont plus de mal que les filles à terminer leurs études collégiales. Cinquante-six pour cent des étudiants masculins réussissent à obtenir leur diplôme dans les temps prévus par le programme, comparativement à 69% de leurs consœurs.

C’est pourquoi des cégeps redoublent d’efforts pour qu’un maximum de gars obtiennent leur diplôme. Certains y parviennent, comme les cégeps de Rimouski, de Jonquière, de Sorel-Tracy et de Baie-Comeau, qui se démarquent dans le Palmarès du Journal.

À Rimouski, par exemple, on s’assure que l’apprentissage se rapproche «le plus possible de la réalité du milieu de travail», avec notamment beaucoup de travaux pratiques.

À Jonquière, les étudiants peuvent quant à eux profiter du soutien d’un «enseignant pivot» qui est là pour répondre à leurs besoins.

De bons cégeps partout au Québec

Les meilleurs cégeps ne se trouvent pas tous à Montréal, loin de là.

Dans le domaine des sciences de la nature, par exemple, c’est au cégep de Sorel-Tracy que l’on diplôme le plus grand nombre d’étudiants masculins.

L’établissement de quelque 1300 étudiants présente un taux de diplomation de 86,1% chez les gars, alors que la moyenne provinciale est de 79,9%.

Sa directrice, Stéphanie Desmarais, croit que la taille de son établissement a beaucoup à voir dans son succès. «On est un tout petit cégep et je dirais que c’est une grande force», soutient-elle en entrevue au Journal, ajoutant qu’il s’agit d’un collège «à dimension humaine».

Les femmes sans diplôme sont désavantagées

Une fois sur le marché du travail, les femmes se retrouvent avec moins d’options payantes que les hommes si elles ont un faible niveau d’éducation, affirme Catherine Haeck, professeure spécialiste en économie de l’éducation à l’UQAM.

Les hommes qui ne terminent pas d’études postsecondaires ont quant à eux plus de chances de gagner un bon salaire, ce qui pourrait expliquer qu’ils soient moins nombreux à entrer au cégep.

«Il y a des régions où le taux de passage au collégial est extrêmement faible parce que les possibilités sur le marché de l’emploi sont extrêmement intéressantes», explique au Journal Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

Les hommes qui n’obtiennent pas de diplôme d’études collégiales se tournent souvent vers l’industrie minière et le monde très masculin de la construction.

Les filles excellent en sciences humaines

Les étudiantes féminines ont plus de succès que leurs vis-à-vis masculins en sciences humaines, avec un taux de diplomation de 69%, contre 51% pour les gars.

L’écart dans le taux de diplomation entre les filles et les gars est d’ailleurs trois fois plus important en sciences humaines qu’en sciences de la nature.

Selon Mario Julien, directeur des études au cégep de Jonquière, les gars qui s’inscrivent en sciences humaines au cégep ont, la plupart du temps, une moyenne générale plus faible au secondaire que les filles, et leur choix de carrière est «moins clair».

Le sport, un remède pour la réussite?

On le dit souvent, mais le sport est souvent un bon moyen pour garder des étudiants sur les bancs d’école. C’est même vrai pour le sport électronique, ou eSport en anglais.

«Ça semble cliché, mais on a trop de témoignages pour ne pas nommer cette réalité», souligne M. Tremblay.

Parlez-en à Anthony Héroux, un diplômé du cégep de Sorel-Tracy passionné du basketball.

«Heureusement que j’avais le basket, parce que c’est pour ça que j’ai continué d’aller à l’école. J’ai souvent pensé sacrer tout ça là pour aller travailler dans des shops, mais c’est vraiment l’équipe des Rebelles, au cégep, qui m’a poussé à avoir mon diplôme», raconte le jeune homme au Journal.

Au cégep de Sorel-Tracy, 13% des étudiants pratiquent un sport.

− Avec les informations de Daphnée Dion-Viens