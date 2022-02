Un chalet scandinave à flanc de montagne avec spa, à louer à Sainte-Brigitte-de-Laval

Partager







Le chalet scandinave Nöge-03 à Sainte-Brigitte-de-Laval est aussi spectaculaire à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Disponible pour la location depuis très peu, l’endroit est idéal pour les personnes qui désirent s’évader en nature et séjourner dans un environnement magnifique.

AIRBNB

Avec un terrain de plus de 1 million de pieds carrés, vous pourrez profiter d’un lac avec une petite plage, d’une rivière, de sentiers pédestres et bien plus lors de votre séjour.

Vous vous trouverez dans un endroit où la détente et la nature sont au rendez-vous.

AIRBNB

Dès l’entrée, cette nouvelle construction vous en mettra plein la vue. Une aire ouverte entièrement vitrée loge le salon, la salle à manger et la cuisine.

AIRBNB

Le chalet est conçu pour deux personnes, mais peut accueillir jusqu’à trois personnes grâce au canapé-lit simple dans le salon.

Un magnifique foyer au bois promet de vous réchauffer en hiver.

La cuisine comprend tout le nécessaire pour se faire des bonnes bouffes en soirée. Une machine Nespresso est d’ailleurs mise à disposition et les hôtes fournissent les capsules.

La chambre se trouve au fond du chalet. Avec une jolie décoration boho, vous aurez l’impression de vous trouver dans un magazine.

Une salle de bain, avec douche et un évier adorable, se trouve à proximité de la chambre.

AIRBNB

Un paddle board et deux kayaks sont disponibles pour les clients du site, en été seulement. Les sentiers environnants proposent de belles opportunités de randonnées en été comme en hiver. Deux paires de raquettes sont incluses avec la location en hiver.

D’ailleurs, les animaux sont permis. Il faut cependant prévoir un supplément de 30$ pour le ménage. Les hôtes demandent à être avisés au moment de faire la réservation.

AIRBNB

Idéal pour un couple ou un petit groupe d’amis qui souhaite s’évader le temps d’une fin de semaine, ce chalet scandinave neuf est absolument parfait.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir le chalet dans son ensemble et toute sa splendeur!

À 35 minutes seulement de la ville de Québec, vous pourrez profiter de tous les attraits de la Capitale-Nationale, dont visiter le Vieux-Québec.

Le tarif par nuitée commence à 245 $ + taxes et varie en fonction des périodes de l’année. Veuillez noter qu’un minimum de 2 nuits est exigé.

Ces chalets sont aussi disponibles pour la location:

s