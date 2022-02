Ce resto déjeuner offre le 2e cocktail à seulement 2$ pour un brunch festif

Partager







Alors qu’on se réjouit de la réouverture des salles à manger, voilà que les restaurants l'Oeufrier tiennent une promotion qui risque de séduire les amateurs de mimosas et de cocktails alcoolisés.

Ayant lancé une nouvelle carte de cocktails, nommée La Pharmacie, à l’automne dernier, cette promotion offre le prétexte idéal pour se gâter à l’heure du brunch.

En effet, lorsque vous visitez un restaurant l'Oeufrier, vous pouvez commander un cocktail de votre choix et obtenir le deuxième pour seulement 2$.

C’est donc le moment de sortir en grand avec sa gang ou de gâter votre douce moitié et vivre un boozy brunch de qualité.

Sur le menu, vous trouverez plus de 11 cocktails signatures mettant en vedette le mousseux Henkell Troken et des alcools québécois dont le rhum Chic-Choc , le gin Ungava et la fameuse crème à l’érable Coureur des bois. L'option d'alcooliser votre smoothie matinal est aussi proposée.

Une fois sur place, vous serez certainement tenté d’essayer les nouveaux plats qui se sont ajoutés au menu récemment. Parmi ceux-ci vous trouverez le Béné Joe Merguez, le Béné Joe Halloumi et le Béné Joe Popcorn, de délicieuses poutines et un grilled-cheese décadent avec du croustillant poulet popcorn et la sauce piquante de la Cantine Emilia.

Les plus audacieux voudront peut-être essayer le tout nouveau bol de riz à déjeuner: le Pow Pow Chica Chica WOW WOW, un mélange de riz frit, de chorizo, de poulet, de fromage en grains et de sésame noir.

Il n'y a rien de mieux qu'un mimosa, un smoothie, un jus, un milkshake ou un café alcoolisé pour accompagner un brunch copieux chez l'Oeufrier.

L’Oeufrier

Plusieurs adresses

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s