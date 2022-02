Montréal : voyez où sont situés les 4 1⁄2 les plus et les moins chers

Partager







Vous êtes à la recherche d’un appartement? Un nouveau rapport compare les prix moyens en 2021 d'un quatre et demi dans les divers quartiers de Montréal. Voici ce qui en ressort.

• À lire aussi: Sur le point de signer votre prochain bail? Lisez ceci d'abord

Il y a d'abord deux précisions importantes à mentionner sur les données contenues dans ce rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL):

1. Les prix contenus dans le rapport semblent bien bas pour quiconque magasine un appartement ces jours-ci. Par exemple, on peut lire dans le rapport qu’un quatre et demi coûte en moyenne 1228$ sur le Plateau-Mont-Royal et 779$ dans Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension... bien loin de ce qu'on peut apercevoir sur Kijiji!

C’est normal: ces chiffres regroupent autant des logements occupés depuis plusieurs années, dont le loyer a augmenté lentement, que des appartements actuellement sur le marché, qui sont affichés à beaucoup plus cher que cela. «Le loyer d’un appartement de deux chambres offert sur le marché était 22% plus cher [en 2021] que celui d’un logement loué (...). Cet écart varie un peu d’un secteur à l’autre: il est de 27% en banlieue, et de 21% sur l’île de Montréal», lit-on notamment dans ce rapport sur le marché locatif de l’année 2021.

• À lire aussi: Une hausse de loyer de 327$ pour une mère monoparentale à Beauharnois

2. Les zones utilisées par la SCHL sont aussi parfois sujettes à des fortes variations de prix internes. Par exemple, le regroupement comprenant à la fois Côte-des-Neiges, Outremont et la ville de Mont-Royal se classe comme le 5e secteur le plus cher pour un quatre et demi, alors que certaines parties de Côte-des-Neiges sont parmi les plus abordables des quartiers centraux de Montréal.

Voici quand même les secteurs identifiés comme étant les plus dispendieux et les plus abordables pour les locataires à Montréal en 2021. Pour vous donner une idée de l'ambiance du quartier (et observer la variation de prix), on y a ajouté des photos d'appartements actuellement à louer dans ces secteurs sur Kijiji.

Les quartiers les plus chers à Montréal

Pour un appartement quatre et demi (deux chambres)

1. Centre-ville de Montréal et Île-des-Sœurs

Prix moyen SCHL: 1659$

Prix de cet exemple Kijiji, près du métro Berri-UQAM: 2400$

Capture d'écran Kijiji

Capture d'écran Kijiji

2. Baie-d'Urfé et Beaconsfield

Prix moyen SCHL: 1322$

Prix de cet exemple Kijiji à Baie-d'Urfé: 1490$

Capture d'écran Kijiji

3. Plateau-Mont-Royal

Prix moyen SCHL: 1228$

Prix de cet exemple Kijiji près du métro Sherbrooke: 1525$

Capture d'écran Kijiji

Capture d'écran Kijiji

4. Notre-Dame-de-Grâce et Côte-Saint-Luc

Prix moyen SCHL: 1148$

Prix de cet exemple Kijiji à Côte-Saint-Luc: 1885$

Capture d'écran Kijiji

Capture d'écran Kijiji

5. Côte-des-Neiges, Ville de Mont-Royal et Outremont

Prix moyen SCHL: 1084$

Prix de cet exemple Kijiji près du campus MIL de l'Université de Montréal: 2100$

Capture d'écran Kijiji

Capture d'écran Kijiji

Les quartiers les moins chers de Montréal

Pour un appartement quatre et demi (deux chambres)

1. Montréal-Nord

Prix moyen SCHL: 717$

Prix de cet exemple Kijiji à Montréal-Nord: 700$

Capture d'écran Kijiji

Capture d'écran Kijiji

2. Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Prix moyen SCHL: 779$

Prix de cet exemple Kijiji à Saint-Michel: 1350$

Capture d'écran Kijiji

Capture d'écran Kijiji

3. Anjou et Saint-Léonard

Prix moyen SCHL: 783$

Prix de cet exemple Kijiji à Saint-Léonard: 1000$

Capture d'écran Kijiji

Capture d'écran Kijiji

4. Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est

Prix moyen SCHL: 803$

Prix de cet exemple Kijiji à Pointe-aux-Trembles: 1350$

Capture d'écran Kijiji

Capture d'écran Kijiji

5. Dorval et Lachine

Prix moyen SCHL: 826$

Prix de cet exemple Kijiji à Lachine: 1100$

Capture d'écran Kijiji

Capture d'écran Kijiji

La carte des zones délimitées par la SCHL

Capture d'écran

À VOIR AUSSI

s