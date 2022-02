Ariel Charest imite les académiciens en danger lors du Variété de dimanche et c'est hilarant

Partager







L’humoriste invitée de la semaine à Star Académie n’était nulle autre que la reine du lip-sync, Ariel Charest. Fidèle à ses habitudes, l’imitatrice nous a donné droit un récapitulatif hilarant de la dernière semaine des académiciens en danger ainsi que des professeurs.

La mimique et les costumes d’Ariel Charest sont toujours à la perfection. Cette semaine, la nouvelle collaboratrice de Star Académie s’est mise dans la peau des académiciens au plus grand plaisir du public.

Le segment hilarant est à voir ci-dessus ▲

En plus d’avoir droit à des imitations des professeurs et des trois filles en danger, on a même pu voir la mère et le père de Camélia «en direct» du Maroc.

Si vous pensiez qu’Ariel allait épargner Marc Dupré, détrompez-vous. Elle a fait un petit clin d'œil à l’animateur au début du spectacle.

On bien hâte de voir si elle sera de retour dans les prochaines semaines!

Pour revoir le Variété de dimanche, rendez-vous sur TVA+.

