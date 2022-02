Ce Québécois essaie de boire 25 bouteilles de sauce piquante mais ça se passe évidemment très mal

Partager







Kenny «Never Die» Lamoureux a tenté un exploit hors du commun samedi soir.

• À lire aussi: Une influenceuse fait un pet tellement puant que le gym a dû être évacué

L’aficionado de sauces extra extra extra piquantes a annoncé en début de soirée qu’il tenterait de consommer 25 petites bouteilles de sauce Rummy Bears, en direct, sur la page Facebook du Shack à Sauce, une populaire boutique spécialisée du Marché aux Puces Métropolitain, à Montréal.

Ce soir l'impensable va se faire 25 Chugs Challenge!!! 😱😱😱 sur la page du Shack a Sauce!!! https://www.facebook.com/ShackaSauce/ Publié par Shack a Sauce sur Samedi 19 février 2022



Des centaines d’amateurs de sensations buccales fortes se sont donc donné rendez-vous sur Facebook pour assister à l’événement.

• À lire aussi: Taïwan: des conducteurs arrêtés pour ivresse au volant doivent nettoyer des réfrigérateurs à la morgue



Lamoureux, qui a sa propre chaîne YouTube où il relève des défis impliquant les sauces les plus piquantes au monde, n’était pas si confiant que ça dans les minutes précédant sa tentative: «Si je pense être capable? Je pense pas, mais je vais l’essayer», dit-il d’entrée de jeu dans sa diffusion en direct.

«On va l’essayer jusque ça vomisse.»

Capture d'écran / Facebook Le Shack à Sauce

Pendant la demi-heure suivante, il tient ensuite en haleine ses admirateurs en répondant aux questions de ses admirateurs et en mangeant de la pizza pour se faire un petit fond.

• À lire aussi: Ivre, en bobettes, et portant deux bottes gauches, un homme est arrêté sur son tracteur après avoir causé un accident



«Ceux qui viennent d’arriver: VOMI ALERTE! Il va vomir en tabarn*k le Kenny à soir!», avertit-il à un certain moment.

Capture d'écran / Facebook Le Shack à Sauce



Puis, vient l’instant fatidique où il débouche sa première bouteille qu’il engloutit assez facilement, puis une autre, puis une autre.

Capture d'écran / Facebook Le Shack à Sauce



Vers la cinquième bouteille, les choses se corsent.

Capture d'écran / Facebook Le Shack à Sauce

• À lire aussi: Une jeune femme avale son AirPod par inadvertance et le rejette par les voies naturelles

À la sixième, c’est l’explosion!

Capture d'écran / Facebook Le Shack à Sauce

La bouche et les narines en feu, Lamoureux se retire pour mieux aller restituer dans l’intimité de sa salle de bain.

Kenny lamoureux vs 25 chugs en live now! Publié par Shack a Sauce sur Samedi 19 février 2022

Lorsqu’il revient au bout de quelques minutes, il explique: «Le pire du challenge, c’est que ça me ressorte par le nez.»

Dégoulinant de sueur, il se lamente pendant une bonne minute avant d’annoncer: «Hey, bye guys! Je m’en vas vomir encore.»

La diffusion en direct prend ensuite fin.

• À lire aussi: Il vente fort au Royaume-Uni et voici 10 vidéos d’Anglais qui passent un mauvais moment



Le lendemain, Claude Dubé, le propriétaire de la boutique Shack à Sauce a tenu à rassurer ses fans sur l’état de santé de «Never Die» Lamoureux.



«Soyez pas inquiets! Kenny est correct, mais y’a passé un mauvais moment, ça je peux vous dire ça. Et le pire dans toute l’aventure, ça a été quand y’a vomi et que ça a ressorti par son nez. La brûlure dans son nez était tellement intense!», raconte Dubé dans une vidéo colorée publiée dimanche.

Kenny repose en paix! Publié par Shack a Sauce sur Dimanche 20 février 2022



La bonne nouvelle, là-dedans, c’est que «Never Die», yé pas mort!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s