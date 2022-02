Le vote sur la Loi des mesures d’urgence sera aussi un vote de confiance

Partager







Même si le pire est passé dans la capitale fédérale, «on sent encore que ces jours-ci, dans le moment présent, la situation est encore fragile», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau, qui pourrait interpréter le vote de ce soir sur les mesures d’urgence comme un vote de confiance.

«J’ai de la misère à imaginer qu’un parlementaire qui vote "non" à ces mesures ce soir pourrait imaginer que c’est autre chose que de démontrer la confiance dans la responsabilité [et] la responsabilité et la compétence du gouvernement», a laissé savoir M. Trudeau.

Puisque «la situation d’urgence est encore présente», M. Trudeau a réitéré que la Loi était encore nécessaire pour prévenir toute tentative de blocage qui pourrait encore survenir.

Prenant la parole pour la première fois après l’opération policière qui a mis fin à l’occupation du centre-ville d’Ottawa, M. Trudeau a souligné que «ces dernières semaines ont été incroyablement difficiles pour les habitants de notre capitale».

«Cette situation n'est pas ce que l'on souhaitait et, très franchement, ce n'est pas quelque chose que nous voulons revoir un jour», a déclaré Justin Trudeau lundi matin.

Maintenant que le pire est passé, «c'est aussi le moment de réfléchir au type d'avenir que nous souhaitons pour notre pays», a indiqué le premier ministre.

Le vote sur la Loi des mesures d’urgence est prévu pour 20h ce soir. Le Parti conservateur et le Bloc québécois ont affiché leur opposition à la motion, mais le NPD a maintenu le flou, indiquant la semaine dernière qu’il pourrait retirer son appui au gouvernement s’il jugeait que la crise s'apaisait.