Qu'est-ce que l’esthétique Tumblr et comment l'adopter en 2022

Au début des années 2010, Tumblr était le réseau social par excellence. C’était l’endroit pour découvrir un nouveau groupe de musique, pour dénicher des inspirations mode et partager des citations sur les ruptures amoureuses. En 2022, l’esthétique Tumblr 2014 fait un retour en force.

Si vous avez grandi dans les années 2010, vous connaissez Tumblr. Ce site qui permettait de se créer un blogue public était très populaire pour plusieurs raisons, mais surtout pour la musique et la mode.

La Tumblr Girl portrait des bas qui montaient au genou, des chaussures Vans ou des bottes Dr Martens, des jeans skinny déchirés sur les genoux, des jupes écolières, des t-shirts de band, des vestes de jeans, et la liste continue. C’était un style vestimentaire qu’on pourrait qualifier de soft grunge.

Bien qu’il soit de retour en 2022, il faut savoir adapter le look Tumblr pour la nouvelle décennie! Voici comment.

Les bottes plateforme

Les bottes de combat comme les Dr. Martens seront toujours un classique indémodable, mais pour amener le look en 2022, on opte pour une version à plateforme condensée.

L’imprimé damier

Quand on pense à grunge, on pense aux carreaux. Ce motif peut être modernisé en optant pour une version plus graphique, soit le damier!

Les jeans amples déchirés

On sait que le jeans ajusté n’est pas le modèle le plus tendance du moment. On peut toutefois adopter le look déchiré aux genoux sur une coupe plus ample!

Les jupes de tennis

La jupe mini a la cote en 2022, et pour lui donner une touche Tumblr, on opte pour une jupe de tennis à plis. Bonus si elle est à carreaux!

Les collants à motif

Les collants en résille, ou fish net, étaient très populaires au début des années 2010. Pour transporter la tendance en 2022, on opte plutôt pour un collant transparent, parfois même avec un motif intéressant.

La chaussure Oxford

La chaussure masculine qu’on appelle aussi loafer est un look prisé cette année. Elle peut remplacer le classique Vans noir et blanc!

Le veston de cuir

Toute bonne fille edgy doit avoir une veste de cuir! Par contre, un veston de cuir saura allier les tendances de 2022 avec celles de 2014.

Et bien sûr, l’angle de selfie classique de l’ère Tumblr :

À vous de jouer!

