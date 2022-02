The Batman: Paul Dano a eu de la misère à dormir à cause de certaines scènes du Riddler

Partager







Si on en croit les différentes bandes-annonces partagées jusqu’à maintenant, le prochain Batman, réalisé par Matt Reeves, ne sera pas une colorée aventure familiale. Et, de toute évidence, c’est aussi l’impression qu’a eue Paul Dano pendant le tournage.

En entrevue avec Entertainment Weekly, l’interprète du Riddler dans The Batman a raconté avoir eu de la difficulté à s’endormir après avoir tourné certaines scènes «intenses» du long-métrage, qui revoit le personnage en un vilain excessivement plus sombre et perturbant que celui incarné par Jim Carrey dans Batman Forever.

«Il y a une séquence avec le personnage de Peter Sarsgaard [le procureur Gil Colson]. C’était intense. Il y a eu quelques nuits dans ce coin-là où je n’ai probablement pas dormi aussi bien que je l’aurais voulu, juste parce que c’était un peu difficile de sortir de ce personnage. Ça prend beaucoup d’énergie [pour réussir à l’incarner]. Donc, tu es presque obligé d’y rester une fois que tu y es, parce que les hauts et les bas sont quand même difficiles», a-t-il partagé à la publication américaine.

L’acteur a aussi profité de la discussion pour raconter une autre mésaventure qu’il avait vécue pendant le tournage et qui avait aussi contribué à troubler son sommeil.

Souhaitant approfondir le caractère méticuleux du Riddler, Dano a eu l’idée pendant qu’il se préparait pour le rôle que son personnage se couvre de pellicule plastique sous son costume «pour éviter de laisser des traces d’ADN sur la scène de ses crimes».

Le réalisateur Matt Reeves a adoré la proposition et l’acteur a donc été enroulé de cellophane avant de tourner ses scènes. Le tout s’est toutefois révélé une fausse bonne idée, puisque Dano a rapidement souffert de la chaleur provoquée par la pellicule. Selon Reeves, une heure après avoir enfilé le costume, l’acteur était «rouge betterave» lorsqu’il a enlevé son masque.

«Ma tête palpitait à cause de la chaleur. Je suis retourné à la maison ce soir-là, après le premier jour complet dans [le costume], et je n’ai presque pas pu dormir parce j’avais peur de ce qui arrivait à ma tête. C’était comme si elle était comprimée par la sueur, la chaleur et le manque d’oxygène, C’était une sensation folle», a précisé Paul Dano.

L’acteur américain rejoindra notamment Robert Pattinson, Colin Farrell, Zoë Kravitz et Jeffrey Wright dans The Batman, qui prendra l’affiche le 4 mars prochain.

