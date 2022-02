À 500 $ de rabais, ce portable de jeu Asus ROG avec une RTX 3080 est à son plus bas prix

Partager







Le portable de jeu ROG Zephyrus G15 d'Asus est tout équipé, compact et plus que puissant!

• À lire aussi: Ordinateurs portables de gaming: les meilleurs choix de 2022

• À lire aussi: C’est officiel: Lan ÉTS sera de retour en 2022 et pas n’importe où!

En plus d’être l’outil idéal pour le travail et l'école, on peut aussi profiter des derniers jeux AAA sans sacrifier la performance avec le portable compact ROG Zephyrus G15 de Asus.

Actuellement affiché à 2999 $, son plus bas prix à ce jour, le portable d'Asus est équipé d’un processeur dernier cri AMD Ryzen 9 5900HS, d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080, de 32 Go de mémoire vive, de 1 To d’espace de stockage et d’un écran ultra fin 15,6 pouces 165 Hz QHD.

Pour commander le portable de jeu ASUS ROG Zephyrus G15 à 2999 $, c’est par ici.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s