Elon Musk et une ex-championne olympique comparent Trudeau à Hitler et ça n’a aucun sens

Partager







«C’est terrible, odieux et inacceptable»: le week-end dernier, l’ex-championne olympique de patinage artistique Jamie Salé a partagé sur Twitter une publication comparant Justin Trudeau à Adolf Hilter, un geste qui ne passe pas auprès du Musée de l’Holocauste Montréal.

• À lire aussi: Une élue républicaine confond une délicieuse soupe froide espagnole et la police secrète nazie

• À lire aussi: Amazon peut-il vendre n’importe quoi?

• À lire aussi: Plus facile qu’on pense de se procurer des artefacts nazis sur Marketplace et Kijiji

L’ex-athlète canadienne, qui est visiblement opposée aux mesures sanitaires, n’est pas la seule à s’être prêtée à une telle comparaison.

Capture d'écran

La semaine dernière, l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, a partagé une photo du dirigeant nazi sur laquelle figurait le message suivant: «Arrêtez de me comparer à Justin Trudeau.»

Capture d'écran

Le patron de Tesla répondait à un article rapportant que les autorités canadiennes avaient demandé aux institutions financières de ne pas faciliter les transactions financières de 34 comptes de cryptomonnaie ayant pu apporter leur soutien aux manifestants opposés aux restrictions sanitaires.

Une comparaison dangereuse

«Avec de telles déclarations [les publications de Jamie Salé et d’Elon Musk], ça prouve qu’on peut avoir du talent et du génie et dire beaucoup d’inepties», lance le directeur général du Musée de l’Holocauste Montréal, Daniel Amar.

«C’est terrible, odieux et inacceptable, voire condamnable», poursuit-il, ajoutant néanmoins qu’il n’y voit pas une démarche antisémite ou raciste, mais plutôt une banalisation de l’histoire.

La comparaison n’est pas moins dangereuse pour autant. Selon lui, en faisant un rapprochement entre le premier ministre Trudeau et une «figure aussi maléfique qu’Hitler», on «dilue la gravité du crime qu’il a commis» lors d’un «chapitre douloureux de notre histoire».

«Comparer Hitler à Justin Trudeau, ça ne fait pas seulement mal à Trudeau, mais aussi à l’histoire, à la mémoire et au respect des six millions de morts qui ont été tués parce qu’ils étaient juifs et des 500 000 Roms et Sintis assassinés parce qu’ils étaient Roms», poursuit-il.

Une méconnaissance de l'histoire

«Très souvent, la comparaison n’est pas du tout fondée et est basée sur des stéréotypes et des méconnaissances de l’histoire», affirme pour sa part Anthony Steinhoff, professeur d’histoire à l’UQAM.

AFP

«Actuellement, on a affaire à des gens [les opposants aux mesures sanitaires] qui n’ont pas voulu accepter des mesures qui sont appliquées à tout le monde, mentionne-t-il. Ça n’a donc rien à voir avec Hitler, qui s’en prenait précisément à certains groupes de la société, dont les juifs, dans l’espoir de les éliminer. Ce n’est pas du tout la même chose.»

• À lire aussi: Drapeaux antivaccins et désinformation: Amazon peut-il vendre n’importe quoi?

• À lire aussi: Comment l’extrême droite s’est approprié le convoi de camionneurs

• À lire aussi: Des drapeaux confédérés et nazis aperçus à Ottawa

«Je regarde la liste [des comparaisons dans la publication de Jamie Salé] dans laquelle on affirme qu’Ottawa a suspendu les libertés civiles. Oui et non. J’aurais de la difficulté à dire que le gouvernement canadien a véritablement suspendu les libertés civiles pour imposer des restrictions autres que pour des raisons de santé publique», soutient Anthony Steinhoff, qui est lui-même d’origine allemande.

En aucun cas ces mesures sanitaires n’ont été mises en place pour autre chose que la sécurité de la population, insiste quant à lui Daniel Amar. «L’irritation et le malaise [devant les comparaisons entre Justin Trudeau et Hitler] viennent de là, de cette banalisation.»