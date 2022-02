La série à écouter si vous êtes fans de «Elite»

Partager







Tirée du roman américain du même nom de Karen M. McManus, la série One of us is lying connait un grand succès depuis sa sortie sur la plateforme d'écoute en ligne Peacock et prochainement sur Netflix. Le site de visionnement a une popularité grandissante.

L'école secondaire Bayview High, une mort subite et suspecte, une enquête qui prend des tournures tordues et intéressantes, voici ce qui vous attend en visionnant la saison un de One of us is lying.

Simon fait l'objet d'intimidation et de mépris pour avoir lancé un site de rumeurs sur ses camarades de classe. Lorsqu’il est victime d’une réaction allergique fatale un après-midi, la police déclare que la tragédie n’est pas un accident et commence à examiner toute personne ayant un motif pour s’en prendre à l’écolier. Bien des choses seront alors dévoilées.

Une deuxième saison prévue

Déjà après cet important succès pour la première saison, l'annonce d'une suite fait plaisir aux fans. Le roman de Karen M. Mcmanus duquel est basé la première saison, One of us is lying, a une suite intitulée One of us is next. Toutefois, l'adaptation à l'écran ira dans une autre direction et il y aura encore plus de mystère dans cette série policière.

Avec le nombre de livres de la série, on peut croire à une longue vie pour la version télévisée.

Ce qu'on sait des acteurs

Certains visages de la distribution sont des acteurs que vous avez peut-être vus ailleurs. Chibuikem Uche (La guerre de demain) interprète Cooper, Annalisa Cochrane (Cobra Kai) est Addy, Marianly Tejada (Orange Is the New Black) a le rôle de Bronwyn, et Cooper Van Grootel (Mystery Road) joue Nate.

L'inspecteur de polie Wheeler est Jacques Drew, vu dernièrement dans le film Un traitement royal, sur Netflix. D'autres visages vont aussi vous dire quelque chose.

Chase Stokes (Outer Banks) devait aussi faire partie de la distribution mais a dû se retirer au dernier moment à cause d'un conflit d'horaire. Il a tout de même mentionné que la série valait la peine d'être écoutée.

One of us is lying est un parfait mélange de Elite, Pretty little liars et The Breakfast club. À voir!

