Les pailles et ustensiles de plastiques remplacés par d'autres articles jetables

Hautement polluants, les pailles et ustensiles de plastique seront bannis au Canada d'ici la fin de l'année. Des entreprises d'ici travaillent à offrir différentes options pour les remplacer.

Un projet de règlement interdisant certains plastiques à usage unique a été publié par le gouvernement du Canada, le 21 décembre dernier. Dans le but d'empêcher plus de 23 000 tonnes de pollution plastique d'aboutir dans l'environnement sur une période de dix ans, le gouvernement prévoit, entre autres, d'interdire la fabrication, l'importation et la vente des pailles, ustensiles, et bâtonnets à mélanger de plastique, d'ici la fin de 2022. Seuls les établissements de santé pourront continuer à dispenser les pailles de plastique aux usagers ayant des besoins particuliers.

Mais comment se passer de ces objets du quotidien? Des entreprises d'ici ont entrepris d'offrir différentes options.

EcoSmart Supply, basée à Montréal, importe des pailles de riz du Vietnam. «J'ai choisi ce produit car contrairement aux pailles de papier qui se dégradent en 15 minutes dans une boisson, celui-ci dure de 90 à 120 minutes. Les pailles de riz sont 100% naturelles, biodégradables en 180 jours, et même comestibles!» explique Ben Bright, fondateur d'EcoSmart Supply. Le produit intéresse déjà des restaurants, bars et hôtels à travers le Canada et les États-Unis, dit Ben Bright.

Courtoisie Une paille de riz d'EcoSmart Supply

Les pailles d'acier inoxydable ne rejoignent toutefois pas cette clientèle, selon Michael Joubert, propriétaire des Pailles Stram, une entreprise de Boisbriand spécialisée dans l'importation de ce produit fabriqué en Asie. «On rejoint d'avantage une clientèle d'individus, car les restaurateurs qui ont essayé notre produit disaient que les clients partent avec! C'est moins approprié pour eux.»

Plus durable que les pailles de bambou ou de silicone, la paille d'acier inoxydable a une durée de vie illimitée et se nettoie facilement à l'aide d'une petite brosse fournie. «On peut la transporter avec soi. À long terme, cette paille réutilisable aura moins d'impact que celles à usage unique», dit Michael Joubert.

Ola Bambou, de Drummonville, s'est lancée dans l'importation de pailles et d'ustensiles de bambou. Elle opère également la seule usine de fabrication de brosse à dents en bambou au Canada. «Les ustensiles et les pailles, comme les brosses à dents, peuvent être utilisés plusieurs fois, puis lorsque trop usés, être mis au compost. Et on parle d'un compostage municipal, pas d'un compostage qui dure 1000 ans», explique Jean-Philippe Bergeron, propriétaire. Dans le but d'offrir aux restaurants une alternative à usage unique, Ola Bambou commercialise également des ustensiles compostables faits de bois de bouleau.

Réduire à la source

Devant ces nouvelles options, il n'est pas toujours facile d'être certain que l'on fait le bon choix. Anthony Côté-Leduc, d'Equiterre, privilégie la réduction à la source. « Au lieu de se demander comment mieux consommer, on devrait ne pas consommer. Opter pour des ustensiles qu'on traine avec nous. Il faut sortir du cycle infernal de l'usage unique, car tous les produits ont un impact sur l'environnement, que ce soit durant leur fabrication, transport, usage ou fin de vie. Ce n'est pas parce que quelque chose est compostable qu'il sera composté. C'est difficile de faire un choix parfait.»