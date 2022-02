Les tendances mode du printemps 2022 à se procurer

Partager







Est-ce qu'on peut dire «À la prochaine» à l'hiver, s'il vous plaît? On est prêtes à passer à autre chose. Les tendances du printemps sont tellement adorables qu'on souhaite tout de suite les adopter, mais sans 2 gilets, un manteau et l'attirail hivernal dont on doit s'emmitoufler.

Encore une fois, même en ce changement de saison, certains éléments proviennent directement des années 2000. À porter de manière assumée!

Jetez un coup d'oeil aux tendances qui annoncent le beau temps.

1. La mini-jupe

La jupe n’est jamais bien loin lorsque la température monte. Cette année, elle se porte au-dessus du genou et plus courte encore. Ici aussi, on voit l’influence des Y2K qui se poursuit.

Jupe courte à rabat en faux cuir, en solde à 17.50$ chez Ardène

Jupe à plis style tennis, 29.99$ chez Urban Planet

2. Les découpes

Les découpes sur les vêtements seront encore de mise pour le printemps, l’été et même l’automne prochain. La tendance a pris un envol intéressant en 2021 et est au sommet de sa gloire pour un petit look sexy et accrocheur.

Robe midi avec anneau devant, 69.85$ chez Dynamite

Haut avec anneau, 24.95$ chez Garage

3. Toutes brides dehors

Aux détails de découpes de nos robes et hauts, on ajoute des brides qui viendront accentuer ces détails intrigants. Sur les pantalons, ils agiront comme un string sorti sur taille basse. Les années 2000, c’était hier ou il y a vingt ans?

Jupe courte aspect velours, en solde à 11.50$ chez Ardène

Blouse Sunny cache-coeur, 49.95$ chez Dynamite

4. En mode vacances

On a envie de partir au soleil et on le fait savoir par notre look. Motifs exotiques ou psychédéliques, tissus légers, ensembles chics, déjà on sent l’ambiance vacances.

Cache-maillot en maille à manches longues, 24,95$ chez Garage

La minijupe orange évasée, 89$ chez Simons

5. ÉNORME sac

Les petits sacs sous l’épaule seront encore populaires, mais il pourrait en rentrer 10 dans la prochaine tendance sac à main! Plus c’est gros, mieux c’est. En revanche, attention de ne pas trop le charger, allô douleur aux épaules.

Cabas surdimensionné, 99$ chez Simons

Sac Thelia blanc glacé, 215$ chez Aldo

6. Pantalons amples

Les pantalons ont pris de l’ampleur dans les deux dernières années, confort pandémique oblige. On ne veut pas faire de compromis entre confort et style alors on se munit de pantalons larges qui iront aussi bien avec un veston pour une sortie entre amies, un top sexy pour une date, pu avec un t-shirt et des sneakers Air Force One le week-end.

Pantalon ample, 64.95$ chez Garage

Jeans à jambe large Refuge, 49.99$ chez Urban Planet

7. Le filet

Les tissus translucides, les mailles espacées, qu’on superpose ou qui laissent voir le bout des seins, détiennent une place parmi les tendances du printemps. Encore là, on peut trouver la tendance en commerce ou en friperie puisqu’elle est tirée du début du 21e siècle.

Robe filet motif tribal, 59$ chez Simons

Robe ajustée ruchée, en solde à 33$ chez NordStrom

