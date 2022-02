Nuit Blanche: 12 activités complètement gratuites à inscrire à votre agenda

Partager







Le samedi 26 février prochain aura lieu la fameuse Nuit Blanche à Montréal dans le cadre de Montréal en Lumière.

• À lire aussi: Voici l’ultime «bucket list» d’activités pour un maximum de fun durant Montréal en Lumière

Pour l’occasion, le comité organisateur a mis le paquet afin d’offrir une soirée digne des éditions prépandémie.

La Nuit Blanche, c’est cette nuit complètement unique où la ville de Montréal se réveille afin d’offrir des activités culturelles qui animent les oiseaux de nuit.

Voici donc 12 incroyables activités gratuites à ne pas manquer lors de la prochaine édition de la Nuit Blanche.

À la galerie d’art Le Luxart, dans le Vieux-Montréal, venez rencontrer l’artiste Lise Montigny et son œuvre. Inspirée des Givenchy, Dior, Chanel, Yves Saint-Laurent de ce monde, l'artiste présentera un événement qui va charmer les adeptes d’art et de mode.

Le Luxart

66, rue Saint-Paul Ouest

26 février 16h à 23h59

En savoir plus

Le restaurant Nouveau Palais se transforme en salle de cinéma le temps d’une soirée. En collaboration avec les productions Spectrum, une série de courts métrages réalisés par des cinéastes montréalais sur le spectre de l’autisme seront présentés. L’événement est présenté également en ligne. Si vous passez par là, vous serez heureux d’apprendre que les films seront également diffusés dans la vitrine du restaurant.

Nouveau Palais

281, rue Bernard Ouest

26 février 17h à 22h

En savoir plus

La radio de Radio-Canada tiendra une nuit blanche radiophonique qui risque de plaire aux insomniaques. Au programme, l’émission JS Tendresse à 22h avec Jean-Sébastien Girard et de Jusqu’au bout à minuit avec Nicolas Ouellet seront remplies de surprises, en plus de plusieurs autres contenus culturels en lien avec les nombreuses activités proposées lors de cette soirée.

26 février, à partir de 22 h

En savoir plus

Le centre d’escalade Horizon Roc prépare une soirée de plaisir où l’Escalade de bloc, de voie et de vitesse dans le noir seront à l’honneur. L’ambiance sera assurément électrique que vous choisissiez de grimper ou simplement d’observer les grimpeurs à l'œuvre. Réservation requise et gratuite pour Acro-Parc et spectateurs. Pour grimper, vous devrez payer le tarif d’entrée régulier.

Centre d'escalade Horizon Roc

2350, rue Dickson H1N 3T1

26 février, 17 h - 27 février, 1 h

Réservez ici

Au Musée des Beaux-Arts, les 20 ans et moins pourront accéder gratuitement à la première exposition consacrée à l’art de Nicolas Party au Canada. Sinon, vous pourrez accéder au musée pour seulement 12$. Découvrez plus de 100 œuvres et une série de murales monumentales sous le thème de la nature.

Musée des beaux-arts de Montréal

1379, rue Sherbrooke Ouest

26 février, 17 h - 23 h 59

Réservez ici

L'Orchestre symphonique de Montréal présente Innere Musik, un portrait immersif du Grand Orgue Pierre-Béique. Vous serez aussitôt séduits de la Fantaisie et Fugue en sol mineur de Jean-Sébastien Bach alors que vous voyagerez de la console aux 6489 tuyaux de cet instrument grandiose. Du côté de la Maison symphonique, il sera possible d’assister aux concerts d’improvisation à 20h30, 21h45 ou 23h. Les places, gratuites, seront disponibles sur réservation seulement.

Place des Arts - Espace OSM

1600, rue Saint-Urbain (adjacent au foyer de la Maison symphonique de Montréal)

26 février, 17 h - 27 février, 1 h

En savoir plus

S’il y a bien quelque chose d’incroyable lors de Montréal en Lumière, c’est bien l’ambiance féérique qui s’empare de la ville. Pour l’occasion, le bâtiment historique du Livart habillera ses fenêtres le soir de la Nuit blanche avec les projections illusionnistes du collectif MTLight. Vous pourrez y découvrir le travail numérique d'Andrée-Anne Mercier et de ses acolytes artistes montréalais.

Le Livart

3980, rue Saint-Denis

26 février, 18 h - 27 février, 5 h

En savoir plus

Au Musée McCord, découvrez les photographies de JJ Levine qui interrogent la représentation des rôles de genre binaires traditionnels. Ses photos sont remplies d'intimité, et promettent de vous bouleverser. Les réservations et la présentation du passeport vaccinal sont requises pour y participer.

Musée McCord

690, rue Sherbrooke Ouest

26 février, 19 h - 23 h 59

Réservez ici

Dans le cadre de la Nuit Blanche, vous pourrez visiter gratuitement l’exposition phare du musée de Pointe-à-Callière: place au Cirque !

Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal - L'Éperon - Bâtiment principal

350, place Royale

26 février, 20 h - 23 h 59

En savoir plus

Cette activité s’adresse spécialement aux amateurs de musique électronique. Les couleurs seront à l’honneur lors de cette soirée qui se déroulera sur la glace. Les costumes et accessoires thématiques sont fortement encouragés.

Sentier de patin Banque Scotia au Quartier des Spectacles

26 février, 21 h - 27 février - 1 h

Les mordus de théâtre se rendront certainement au Théâtre aux Écuries pour assister à 9 spectacles d’improvisation qui s'enchaînent durant la soirée. Ce véritable marathon mettra en scène treize comédiens et impliquera un metteur en scène, un musicien et une éclairagiste, sans oublier les performances pleines de folie de MAM & POP.

Théâtre Aux Écuries

7285, rue Chabot

26 février, 19 h - 27 février, 0 h 30

En savoir plus

Si vous avez envie de rester dans le confort de votre maison, sachez que le 24h du Vinyle sera disponible gratuitement en ligne. Pour ses 10 ans, le projet met le paquet en présentant pendant 24h les meilleurs DJs de la ville. C’est l’événement parfait pour les mélomanes.

26 février, 19 h - 27 février, 19 h

En savoir plus

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s