Thrustmaster: l’ensemble T80 édition Ferrari 488 GTB en solde, parfait pour Gran Turismo 7

Avis aux pilotes de course en herbe: l’ensemble T80 édition Ferrari 488 GTB de Thrustmaster, compatible avec la PS5, profite d’un rabais intéressant. Une offre qui arrive juste à temps, à quelques jours de la sortie de Gran Turismo 7!

L’ensemble de Thrustmaster comprend une réplique authentique d’un volant d’une Ferrari 488 GTB​​ et d’un pédalier. Le volant est équipé de 11 boutons d’action, d’un D-pad, ainsi que de 2 palettes de changement de vitesse séquentielles en métal, à portée de main derrière le volant. Le grand pédalier avec angle d'inclinaison réglable et un large repose-pieds inclus permettent au joueur de ressentir une accélération et un freinage ultra-précis et confortable.

Habituellement affiché à 169,99 $, on pourra se procurer l’ensemble T80 édition Ferrari 488 GTB de Thrustmaster pour 139,99 $. L’ensemble est compatible sur PS5, PS4 et PC et est un kit parfait pour ceux qui débutent dans la simulation de course.

