Voici 8 choses qui nous font penser à l'habit d'Olivier lors du Varitété de dimanche

Déjà quatre Variétés de Star Académie sont passées et on commence tranquillement à mieux connaître les candidats qui défilent devant nous, chaque semaine. Ils ont du charisme et du talent, mais parfois, c'est leur look qui l'emporte sur tout.

Dimanche dernier, Olivier s’est présenté sur scène vêtue d’un costume argenté qui n’a pas passé inaperçue. On s’est demandé où avait déjà vu un habit de la sorte et ne vous inquiétez pas, l’équipe du Sac de Chips a trouvé la réponse que nous cherchions tous.

Voici 8 choses qui nous font drôlement penser au costume d’Olivier lors du Variété de Star Académie:

1. Des costumes de proximité de feu.

2. Une canne de conserve qui chante.

3. Le «Silver Surfer», un vilain des Fantastic Four.

4. Une statue vivante, qui chante.

5. Le robot de la série originale Perdu dans l'espace (1970), si il savait chanter.

6. L'homme de fer, lui on le sait qu'il chante.

7. Lil Nas X, lui aussi il chante déjà.

8. L'armure Mark 2 de Iron Man (2008)

Pour revoir les performances d'Olivier dans son habit flamboyant, rendez-vous à TVA+.

